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    美國或將攻擊伊朗！ 《彭博》爆進攻「時間點」

    以色列、伊朗衝突越演越烈，外媒報導，目前跡象顯示華府已有積極作為，正在為可能發生的攻擊行動做準備。圖為美國航空母艦「福特號」打擊群。（路透）

    以色列、伊朗衝突越演越烈，外媒報導，目前跡象顯示華府已有積極作為，正在為可能發生的攻擊行動做準備。圖為美國航空母艦「福特號」打擊群。（路透）

    2025/06/19 12:02

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列、伊朗衝突越演越烈，外媒報導，目前跡象顯示華府已有積極作為，正在為可能發生的攻擊行動做準備。而多名消息人士透露，美方研擬最快在本週末對伊朗發動軍事攻擊。

    總統川普近期頻頻對伊朗放話，外界關注是否將採取具體軍事行動。他週三對媒體表示，已「有些想法」，但強調會在「最後一秒才做出最終決定」，以因應快速變化的中東情勢。

    川普稍早也被問及是否接近攻擊伊朗，他回應說：「我可能會，也可能不會」，態度雖未明確表態，但顯示已將軍事選項列入考量。白宮方面也低調回應稱，「所有選項仍在桌上」。

    根據《彭博》報導，包括白宮與多名聯邦機構的高層官員，近期已對介入以、伊衝突展開內部討論並啟動相關應變計畫。1名熟悉內情人士更直言，「週末可能就是行動的時間點」，突顯情勢緊繃。

    川普1週前才公開主張透過外交手段解決伊朗核問題，但現在風向明顯轉變。部分分析認為，美方可能給予伊朗最後幾天時間，觀察其是否願意就鈾濃縮問題讓步，以避免衝突升級；另一方面，伊朗外長阿拉克奇週三透過社群媒體強調，伊朗仍致力於外交解決爭端。

    根據以色列官方統計，伊朗自上週起已向以國發射逾400枚彈道飛彈及數百架無人機，造成至少24人死亡、800多人受傷。以軍報復性空襲則已導致224名伊朗人喪命，局勢一觸即發。

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