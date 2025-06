美副總統范斯Bluesky帳號誤遭停權 官方:系統誤判已驗證恢復

2025/06/19 12:23

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國副總統范斯(JD Vance)週三首次加入社群平台「藍天」(Bluesky),不料發文僅12分鐘後帳號遭暫時停權引外界關注。「藍天」表示,此為系統誤判該帳號可能冒名頂替所致,帳號隨後已迅速恢復並獲官方驗證。

綜合外媒報導,范斯當地時間18日下午4時50分於「藍天」社群平台發布第1則貼文表示,「哈囉,我聽說這裡是進行常識性政治討論的地方,很高興能來這裡與大家交流」,隨後針對最高法院支持田納西州限制未成年跨性別醫療的裁決發表看法,並引用大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的協同意見書。

范斯說,「我認為湯瑪斯大法官針對跨性別青少年醫療的觀點非常發人深省。他指出,許多所謂的『專家』使用糟糕論點與低劣科學來推動對青少年進行實驗性療法,然這些人往往還獲得大型藥廠的資金支持,你們怎麼看?」

據悉,范斯接續於X平台發文表明已加入「藍天」,然加入「藍天」平台不到12分鐘其帳號就被停權。「藍天」頁面一度顯示,「找不到帳號,帳號已被停權」。

「藍天」隨後發聲明澄清,該帳號遭自動系統標記為可能為冒名頂替,因過去已有類似事件。聲明強調,「范斯副總統帳號已迅速恢復並完成驗證,方便用戶確認真實性。我們歡迎副總統加入「藍天」的討論。」

據了解,自特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)收購「推特」(Twitter)後,「藍天」吸引大量自由派用戶遷移,尤其自美國總統川普於2024年當選後,2024年11月至2025年期間用戶數從1000萬暴增至3000萬。

Hello Bluesky, I've been told this app has become the place to go for common sense political discussion and analysis. So I'm thrilled to be here to engage with all of you.



