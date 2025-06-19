德國再設慰安婦少女像！日媒：波昂女性博物館永久展出

德國波昂女性博物館將永久展出象徵二戰日軍慰安婦問題的少女銅像。圖為柏林米特區的少女銅像。（歐新社資料照）

2025/06/19 12:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日媒18日報導，位於德國西部的波昂女性博物館（Frauenmuseum Bonn）將永久展出象徵二戰日軍慰安婦問題的少女銅像。

據《共同社》報導，波昂女性博物館館方接受採訪時，透露了上述消息，揭幕儀式將於本月28日舉行。館方也證實，已與南韓方簽訂合約，計劃在館內永久展出少女銅像。

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少女銅像此前曾在德國西部城市科隆（Köln）的納粹歷史文獻中心（EL-DE-Haus）展出，展期結束後，轉移至以女性運動聞名的波昂女性博物館。

少女像現已運抵波昂，館方正研究具體擺放位置。

波昂女性博物館長皮岑（Marianne Pitzen）強調，「戰爭必然使女性成為犧牲品。我們聚焦的是戰爭中針對女性的性暴力這一重要議題，而非日韓的歷史背景」。

位於德國首都柏林的米特區（Mitte）公共用地2020年曾設置過另1座少女像，區政府去年9月勒令撤除，當地韓裔市民團體為此向法院申請暫停命令的臨時處置，經法院裁決，少女像獲准保留至今年9月28日。

德國波昂女性博物館將永久展出象徵二戰日軍慰安婦問題的少女銅像。圖為柏林米特區的少女銅像。（美聯社資料照）

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