以伊衝突日益加深 聯合國秘書長呼籲緩和局勢

聯合國秘書長古特雷斯今（19）日稱，他對以色列與伊朗軍事升級深感震驚，並強烈呼籲各方避免衝突進一步升級。（法新社）

2025/06/19 11:14

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列與伊朗衝突日益加深，和美國考慮對伊朗發動攻擊，引發人們對伊朗核洩漏和報復性反擊可能的擔憂。對此聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）今（19日）稱，應立即緩和以色列與伊朗衝突。

根據《NBC NEWS》報導，古特雷斯表示，他對以色列與伊朗軍事升級深感震驚，並強烈呼籲各方避免衝突進一步升級。

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古特雷斯還間接警告正考慮是否透過介入以支持以色列的美國總統川普。他指出，任何進一步軍事干預都可能造成巨大後果，不僅對相關方，且對整個地區以及國際和平與安全都可能造成巨大後果。

古特雷斯也針對平民傷亡和關鍵民用基礎設施遭破壞發表譴責。他強調，外交是解決伊朗核計劃和區域安全問題的最佳且唯一途徑。

俄羅斯外交副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）18日也在聖彼得堡一場論壇上說，俄羅斯勸告美國不要攻擊伊朗，因為這將造成中東局勢不穩，還可能引發核災。

雷雅布可夫強調，美國若介入會徹底破壞整體局勢。他還批評，美國不該採取這類「投機性、假設性選項」。

另外俄羅斯總統普廷14日與川普通電時表示，俄羅斯願意擔任伊朗與以色列之間的調解人，協助平息伊以對抗局勢。克里姆林宮助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）指出，普亭在通話中明確譴責以色列對伊朗軍事行動，並警告該衝突可能引發整個中東區域不可預測後果。

俄羅斯總統普廷14日與美國總統川普通電時表示，俄羅斯願意擔任伊朗與以色列之間的調解人，協助平息伊以對抗局勢。圖為普廷。（法新社）

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