洛杉磯騷亂縱火燒車不影響 Waymo擴大洛杉磯服務範圍

Waymo自駕車日前在洛杉磯市中心的反對移民及海關執法局（ICE）抗議活動中遭破壞，甚至被縱火焚毀。（法新社）

2025/06/19 11:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國自駕車公司Waymo自去年11月於洛杉磯啟動無人計程車服務後，當地時間18日正式宣布擴大營運範圍，涵蓋洛杉磯縣超過120平方英里地區，範圍從洛城市以西聖塔莫尼卡延伸至市中心，並從西好萊塢拓展至英格伍德。

綜合《洛杉磯時報》等外媒報導，Waymo公司發言人博內利（Chris Bonelli）表示，新增服務範圍包含普拉亞德爾雷、拉德拉海茨、回音公園、銀湖，以及整段日落大道。顧客將可透過Waymo應用程式預約無人車，從中城直達洛城市東南地區英格爾伍德和威徹斯特，行經拉西內加大道與拉布雷亞大道等主要幹道。

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目前Waymo每週提供超過25萬次付費搭乘服務，並已在鳳凰城、舊金山累積超過3千萬英里的無人駕駛里程。除了洛杉磯，Waymo也計畫將業務拓展至邁阿密、亞特蘭大與華盛頓特區，並已在德州奧斯汀與Uber平台合作提供叫車服務。

不過，Waymo在洛杉磯的擴張面臨挑戰，數輛自駕車日前在市中心的反對移民及海關執法局（ICE）抗議活動中遭到破壞，甚至被縱火焚毀；Waymo於8日起暫停在洛杉磯市中心服務約1週後，近日已恢復載客。

據了解，Waymo使用的自駕車為電動Jaguar車款，車輛搭載攝影機、感測器及光學雷達（Lidar）等高科技裝置以實現全自動駕駛。Google母公司Alphabet旗下的自動駕駛叫車服務公司Waymo，該計畫最初為Google自駕車計畫，自2009年起研發，2015年實現首度道路測試，並於2016年正式更名為Waymo，接續2020年推出商業化無人計程車服務「Waymo One」。

美國自駕車公司Waymo自去年11月於洛杉磯啟動無人計程車服務後，當地時間18日正式宣布擴大營運範圍，涵蓋洛杉磯縣超過120平方英里地區，範圍從洛城市以西聖塔莫尼卡延伸至市中心，並從西好萊塢拓展至英格伍德。（法新社）

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