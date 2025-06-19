伊朗核污染和報復性攻擊可能 引發海灣國家擔憂

海灣阿拉伯國家日益擔心，如果以色列或美國襲擊伊朗核設施，可能會造成環境污染或報復性攻擊。圖為以色列空襲伊朗。（路透社）

2025/06/19 10:05

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕海灣阿拉伯國家日益擔心，如果以色列或美國襲擊波斯灣對岸伊朗核設施，可能會造成核污染或報復性攻擊。為預防危機，阿曼正準備33個緊急避難所，並在全國測試警報器，中東各地新聞媒體也發布如何應對輻射洩漏的指南。

根據《CNN》報導，哈佛大學甘迺迪學院中東計畫研究員法赫羅（Elham Fakhro）表示，以色列和美國可能會攻擊伊朗核設施引發擔憂，人們主要擔心環境污染，尤其是在共享水域方面。

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法赫羅補充，其他擔憂包括伊朗可能對美國在海灣國家的軍事設施進行報復，這可能會影響平民，以及延長空域封鎖。

雖然伊朗與阿拉伯鄰國關係有所改善，但伊朗已含蓄警告，如果遭到美軍打擊，將瞄準附近美國利益。例如巴林有美國海軍中央司令部，該司令部可能成為目標。

海灣合作委員會16日啟動其位於科威特的緊急管理中心，以確保「在環境和放射性層面採取一切必要預防措施」。阿聯酋外交部長扎耶德（Sheikh Abdullah bin Zayed）聲稱，魯莽和錯誤估計的行動可能會蔓延到伊朗和以色列邊境以外。卡達外交部發言人也警告，不計後果的攻擊可能會影響海灣國家水域。

海灣阿拉伯國家近6,000萬人依賴波斯灣淡化海水作為飲用水、洗滌用水和可用水源。如果伊朗位於布希爾的核電廠遭到攻擊，其污染可能會對關鍵水源造成嚴重環境後果。

美國記者卡爾森（Tucker Carlson）3月詢問阿勒薩尼家族的卡達首相穆罕默德（Mohammed bin Hamad Al Thani），若布希爾核電廠被炸毀會發生什麼事。穆罕默德回應「水將完全被污染……沒有水，沒有魚，什麼都沒有，生命也沒有。」

穆罕默德聲稱，卡達先前曾進行過一次風險演習，以分析伊朗核電廠受損將如何影響國家。他說，卡達人民使用的水來自海水淡化，該國沒有河流，也沒有水資源儲備，基本上三天就會沒水。此後卡達建造大型水庫，以保護自身安全。

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