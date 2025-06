加州夜空驚現「水母UFO」！ 科學家揭密：元兇是馬斯克

2025/06/19 09:43

〔編譯陳成良/綜合報導〕根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導,您是否曾對夜空中突現的奇異光景感到困惑與著迷?近日,美國加州從莫哈韋沙漠到洛杉磯的夜空,就出現了一個巨大的、如夢似幻的「水母UFO」,引發了數百萬民眾的驚嘆與猜測。然而,科學家很快揭開了它的神秘面紗:這不是外星訪客,而是科技富豪馬斯克(Elon Musk)的傑作。

這個壯觀的景象,其實是太空探索公司SpaceX的「獵鷹九號」(Falcon 9)火箭發射後,在大氣層中上演的一場華麗燈光秀。週一晚間,當火箭從范登堡太空軍基地(Vandenberg Space Force Station)升空後,其噴射出的高溫廢氣,在高空中遇到冷空氣。廢氣中的水氣瞬間凝結成微小的冰晶,形成一團巨大的雲霧。

這場天空魔術的關鍵在於「時機」。由於發射時間恰逢日落之後,地面雖已進入黑夜,但數萬公尺高空仍能接收到地平線下的太陽餘暉。當陽光照射到這團由冰晶組成的火箭尾跡時,便產生了璀璨的折射與反射,使其看起來像一隻在漆黑夜空中發光的巨大水母。

這項任務的目的是為SpaceX的「星鏈」(Starlink)計畫部署新一批衛星,旨在提升全球網路的覆蓋範圍。許多民眾將這奇景拍下並上傳社群媒體,連SpaceX的工程師也分享了這令人驚嘆的「水母效應」畫面。

事實上,這種現象並非首次出現,只要發射時機與大氣條件配合得宜,任何火箭都可能創造出類似的奇景。所以,下次當您在夜空中看到類似的奇景時,先別急著撥打外星人熱線。您可能正有幸目睹一場由人類頂尖航太科技,與大自然光影共同演出的免費表演。

SpaceX Falcon 9 doing its “jellyfish effect” across the sky in Phoenix, Arizona pic.twitter.com/7V1mDh6GXm