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    加州夜空驚現「水母UFO」！ 科學家揭密：元兇是馬斯克

    近日美國加州夜空出現的「水母UFO」奇景，其實是SpaceX火箭發射時，其高空尾跡在日落後被太陽餘暉照亮所形成的壯觀景象。（圖擷取自@CameronGable6 / X）

    近日美國加州夜空出現的「水母UFO」奇景，其實是SpaceX火箭發射時，其高空尾跡在日落後被太陽餘暉照亮所形成的壯觀景象。（圖擷取自@CameronGable6 / X）

    2025/06/19 09:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，您是否曾對夜空中突現的奇異光景感到困惑與著迷？近日，美國加州從莫哈韋沙漠到洛杉磯的夜空，就出現了一個巨大的、如夢似幻的「水母UFO」，引發了數百萬民眾的驚嘆與猜測。然而，科學家很快揭開了它的神秘面紗：這不是外星訪客，而是科技富豪馬斯克（Elon Musk）的傑作。

    這個壯觀的景象，其實是太空探索公司SpaceX的「獵鷹九號」（Falcon 9）火箭發射後，在大氣層中上演的一場華麗燈光秀。週一晚間，當火箭從范登堡太空軍基地（Vandenberg Space Force Station）升空後，其噴射出的高溫廢氣，在高空中遇到冷空氣。廢氣中的水氣瞬間凝結成微小的冰晶，形成一團巨大的雲霧。

    這場天空魔術的關鍵在於「時機」。由於發射時間恰逢日落之後，地面雖已進入黑夜，但數萬公尺高空仍能接收到地平線下的太陽餘暉。當陽光照射到這團由冰晶組成的火箭尾跡時，便產生了璀璨的折射與反射，使其看起來像一隻在漆黑夜空中發光的巨大水母。

    這項任務的目的是為SpaceX的「星鏈」（Starlink）計畫部署新一批衛星，旨在提升全球網路的覆蓋範圍。許多民眾將這奇景拍下並上傳社群媒體，連SpaceX的工程師也分享了這令人驚嘆的「水母效應」畫面。

    事實上，這種現象並非首次出現，只要發射時機與大氣條件配合得宜，任何火箭都可能創造出類似的奇景。所以，下次當您在夜空中看到類似的奇景時，先別急著撥打外星人熱線。您可能正有幸目睹一場由人類頂尖航太科技，與大自然光影共同演出的免費表演。

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