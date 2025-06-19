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    為何以色列打也沒用？歷史學家揭伊朗「非要核武不可」的驚人真相

    納坦茲濃縮鈾設施的離心機。圖為時任伊朗總統阿賀馬迪內賈德2008年4月前往巡視。 （美聯社）

    納坦茲濃縮鈾設施的離心機。圖為時任伊朗總統阿賀馬迪內賈德2008年4月前往巡視。 （美聯社）

    2025/06/19 08:48

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在以色列與伊朗緊張局勢升級之際，英國《金融時報》（Financial Times）18日刊出倫敦政經學院（LSE）伊朗史計畫主任、權威歷史學家阿勒凡迪（Roham Alvandi）的一篇評論，直指西方世界，特別是以色列和美國的一項根本性戰略誤判。文章提出的核心觀點是：無論伊朗由誰統治，即使是推翻現有政權，也無法阻止這個國家追求核武的決心。

    阿利伊在這篇題為〈政權更迭也無法阻止伊朗的核武野心〉的評論文章中指出，以色列對伊朗的軍事打擊，其背後邏輯是相信能透過武力或政權更迭，迫使伊朗放棄核武。但這位歷史學家認為，這種想法完全脫離了歷史現實。事實上，以色列的攻擊行為，反而更強化了伊朗加速擁核以求自保的動機。

    文章引領讀者回顧歷史，提醒世人伊朗的「核武夢」並非始於1979年的伊斯蘭革命。早在1970年代，親西方的伊朗國王巴勒維，就已是核能計畫的堅定推動者。當時，即便面對外交大師季辛吉的壓力，國王依然堅持伊朗擁有自主濃縮鈾的權利，拒絕任何形式的額外限制。

    作者引用已故的伊朗前外交部長薩赫迪的警告：「霸凌對伊朗民族從未成功過。」並點出一個極具諷刺性的事實：現今的伊斯蘭共和國，在2015年的核協議中，其實同意了當年國王堅決反對的諸多限制條款，但這份協議最終卻被美國單方面撕毀。

    該評論進一步分析，一個強大的伊朗，無論由誰掌權，本質上都是華盛頓和以色列的「戰略夢魘」。因為一個擁有核武的伊朗，將終結以色列在中東長達數十年的核武壟斷地位，從根本上改變區域的戰略平衡。

    文章最後總結，任何一位伊朗領導人，都無法在民族主義高漲的時代，接受國家被「矮化」的命運。既然強大就意味著會受到美、以的敵視，那麼尋求最終的自保手段——核威懾，似乎就成了任何伊朗政權都難以擺脫的宿命。這篇分析，為當前複雜的中東局勢，提供了一個發人深省的歷史視角。

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