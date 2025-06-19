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    美媒揭華府已批准打擊伊朗 川普：可能會也可能不會

    美媒引述知情人士報導，美國總統川普正考慮對伊朗發動攻擊，但暫未下達最終命令。（歐新社資料照）

    美媒引述知情人士報導，美國總統川普正考慮對伊朗發動攻擊，但暫未下達最終命令。（歐新社資料照）

    2025/06/19 09:13

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕《華爾街日報》引述知情人士報導，美國正考慮對伊朗發動攻擊，但最終命令暫未下達。對此，美國總統川普（Donald Trump）週四（18日）拒絕證實是否加入以色列的攻擊行動，僅模糊表示「我可能加入，也可能不會」。

    綜合媒體報導，川普週三（17日）晚間告訴高級幕僚，已批准對伊朗的攻擊計畫，但暫時未下達最終命令。知情人士指稱，川普可能仍傾向透過外交手段解決危機，但他公開威脅加入以色列，意在迫使德黑蘭滿足其要求。

    週四，川普在白宮外對記者表示，他不會透露是否已決定加入以色列的攻擊行動，「我可能加入，也可能不會。我的意思是，沒人知道我會做什麼」。

    川普隨後透露，伊朗官員希望能前往華府舉行會談，並稱「我們可能會這麼做」。但他補充，現在才進行這類談判，「有點晚了」。

    1名德國外交消息人士稍早向《路透》指出，德國、法國和英國外交部長計劃本週五（19日）在日內瓦與伊朗外交部長舉行核會談，旨在說服德黑蘭保證其核計劃僅用於民生目的。

    此外，當被問及是否認為伊朗政府會因以色列行動而垮台時，川普週四說，「當然，任何事情都可能發生」。

    而談到是否會幫助以色列摧毀伊朗中西部的福爾多（Fordo）鈾濃縮廠時，川普表示，「我們是唯一有能力做到這點的人。但這完全不代表我將會這麼做」。

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