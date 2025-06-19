歐盟出手！路透：德法英外長將與伊朗舉行核談判

德國外交消息人士透露，德法英3國外交部長本週五將在日內瓦與伊朗外交部長舉行核談判。（美聯社資料照）

2025/06/19 08:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名德國外交消息人士向《路透》透露，德國、法國和英國的外交部長將於當地時間週五（20日）在瑞士日內瓦與伊朗外交部長舉行核談判，避免伊朗與以色列的衝突升級。

德國消息人士稱，歐洲3國部長將率先在日內瓦和歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）會面，然後與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）舉行聯合會談。

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以色列於本月13日凌晨針對伊朗核設施發動「雄獅崛起」（Operation Rising Lion）。以色列表示，先發制人的攻擊行動旨在阻止伊朗發展核武；伊朗則否認並展開反擊。各界擔憂中東衝突可能持續升級，歐盟因此出面斡旋。

德國消息人士指出，伊朗與歐盟的會談是與美國協調後進行的，目的是說服德黑蘭堅決保證其核計畫僅用於民生目的。消息人士並透露，會談後將舉行專家級的結構性對話。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）近日公開支持以色列打擊伊朗，並呼籲伊方緩和局勢，否則將面臨更大規模破壞威脅。此舉激怒了德黑蘭。

合稱「E3國家」的法國、英國、德國都是2015年「伊朗核協議」締約國。該協議旨在讓伊朗遏制其核計畫，以交換解除制裁。上週，E3國家提出的議案獲國際原子能總署（IAEA）理事會通過，譴責伊朗違反禁止核子擴散相關義務。

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