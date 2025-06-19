為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐盟出手！路透：德法英外長將與伊朗舉行核談判

    德國外交消息人士透露，德法英3國外交部長本週五將在日內瓦與伊朗外交部長舉行核談判。（美聯社資料照）

    德國外交消息人士透露，德法英3國外交部長本週五將在日內瓦與伊朗外交部長舉行核談判。（美聯社資料照）

    2025/06/19 08:25

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1名德國外交消息人士向《路透》透露，德國、法國和英國的外交部長將於當地時間週五（20日）在瑞士日內瓦與伊朗外交部長舉行核談判，避免伊朗與以色列的衝突升級。

    德國消息人士稱，歐洲3國部長將率先在日內瓦和歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）會面，然後與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）舉行聯合會談。

    以色列於本月13日凌晨針對伊朗核設施發動「雄獅崛起」（Operation Rising Lion）。以色列表示，先發制人的攻擊行動旨在阻止伊朗發展核武；伊朗則否認並展開反擊。各界擔憂中東衝突可能持續升級，歐盟因此出面斡旋。

    德國消息人士指出，伊朗與歐盟的會談是與美國協調後進行的，目的是說服德黑蘭堅決保證其核計畫僅用於民生目的。消息人士並透露，會談後將舉行專家級的結構性對話。

    德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）近日公開支持以色列打擊伊朗，並呼籲伊方緩和局勢，否則將面臨更大規模破壞威脅。此舉激怒了德黑蘭。

    合稱「E3國家」的法國、英國、德國都是2015年「伊朗核協議」締約國。該協議旨在讓伊朗遏制其核計畫，以交換解除制裁。上週，E3國家提出的議案獲國際原子能總署（IAEA）理事會通過，譴責伊朗違反禁止核子擴散相關義務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播