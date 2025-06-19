解密！飛蛾「逆天導航術」曝光 科學家證實靠星空非磁場

澳洲博貢蛾（Agrotis infusa）。看似尋常，卻是天生的天文航行家。根據最新研究，這種大腦比米粒還小的昆蟲，能利用夜空中的繁星作為羅盤，精準導航長達1000公里的遷徙旅程。（圖：Dr Ajay Narendra/Macquarie University）

2025/06/19 07:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕您是否曾驚嘆於大自然的奧祕？想像一隻大腦比米粒還小、翼展僅5公分的微小飛蛾，竟能在一生一次的遷徙中，僅靠夜間飛行，準確穿越1000公里，抵達一個牠從未去過的避暑洞穴。這趟生命旅程的導航之謎，如今終於有了答案：牠們，仰望星空而行。

根據科學新聞網站《ScienceAlert》的報導，每年春天，數十億隻澳洲博貢蛾（Agrotis infusa）會自內陸農區啟程，飛往東南部高海拔的阿爾卑斯山洞穴，進入「夏眠」（aestivation）狀態，避開酷熱。牠們只在夜間飛行，並會在途中藏身縫隙白天休息，整趟旅程可能持續數週。由於牠們的壽命僅一年，每一代都要憑本能走這段未曾親歷的路線，這使牠們的導航能力成為長久以來的謎題。

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過去研究顯示，博貢蛾可能結合磁感應與視覺線索定位。為進一步釐清牠們在星光下的行為，英國法蘭西斯·克里克研究所（Francis Crick Institute）與瑞典隆德大學（Lund University）組成的團隊，在屏蔽地磁的環境中，投射不同星空影像，觀察博貢蛾的反應。結果顯示，即使完全缺乏地磁訊號，牠們仍能穩定朝正確方向飛行，顯示星空本身就是牠們的導航工具。

研究人員更進一步透過單細胞電生理技術，記錄飛蛾大腦特定導航神經元的反應。當他們向飛蛾展示旋轉的星空圖像時，約28個神經元出現明顯反應；但在觀看隨機排列的星點時，則無相同反應。這證實牠們的大腦能識別星空的整體結構，而非只依賴單一亮點。

這種導航機制遠比其他夜行昆蟲複雜。比如糞金龜雖也會依星光前進，但只需短程直線逃離糞堆即可，不在乎最終目的地。而博貢蛾的旅程長達千公里，若每晚航向稍有偏差，就可能在數日後偏離數十公里。因此牠們不僅要依靠星空定位，還需隨夜空星辰的旋轉動態，持續微調飛行角度，確保始終朝著正確方向前進。

研究團隊表示，接下來將探討博貢蛾如何知道何時「抵達目的地」，並進一步研究牠們如何整合磁場與星空訊號。雖然夜間依星導航的能力在鳥類、人類與部分哺乳類中已有記錄，但這是首次證實昆蟲能透過完整星空進行長距離精準導航。

「一隻只有米粒大小大腦的飛蛾，竟能靠星星飛行上千公里，這樣的故事永遠不會讓人感到乏味，」研究人員如是說。

此為博貢蛾的年度遷徙示意圖。綠色箭頭代表春季的旅程，數十億隻飛蛾從廣大平原出發，依靠星空指引，飛往澳洲阿爾卑斯山脈（紅點）避暑。藍色箭頭則是牠們秋季返回繁殖的路徑。整個生命週期與這趟星光下的長征密不可分。 （圖：Dreyer et al., Nature）

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