停火現轉機？ 《紐時》：伊朗將接受川普的會晤提議

《紐約時報》引述伊朗官員說法，指出伊朗外交部長阿拉格齊有意接受與美方會晤。（路透）

2025/06/19 08:13

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗衝突仍持續中，美國總統川普日前在社群媒體發文指出，伊朗應該「無條件投降」。對此伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）18日發表聲明強調「伊朗不會屈服」，並公開拒絕與美國談判。不過《紐約時報》引述伊朗官員說法，指出外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）有意接受會晤。

根據《紐約時報》 報導，哈米尼18日表示拒絕與美國談判，並警告美國若攻擊伊朗，將面臨無法挽回的傷害。不過一名伊朗外交部的高級官員表示，川普16日曾提出會面提議，可能與中東特使魏科夫（Steve Witkoff），甚至是副總統范斯（JD Vance）會面，而伊朗方面願意接受川普提出的會晤提議。

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伊朗官員表示，外交部長阿拉格齊有意接受會晤提議，討論與以色列的停火以及伊朗的核計劃。阿拉格齊本週曾提過，如果以色列停止攻擊，伊朗願意重返外交途徑，還說川普只需打一通電話給以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），就能迫使衝突結束。

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