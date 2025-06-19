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    以軍連6天空襲伊朗 伊朗40％彈道飛彈發射器被毀

    以色列已經連續6天發動空襲，官員表示伊朗已有40％彈道飛彈發射器被毀。圖為以色列空軍F-15戰機。（路透）

    以色列已經連續6天發動空襲，官員表示伊朗已有40％彈道飛彈發射器被毀。圖為以色列空軍F-15戰機。（路透）

    2025/06/19 07:42

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列13日對伊朗發動大規模突襲，兩國衝突至今仍持續中，以色列空軍18日針對伊朗軍事目標、核設施及軍工生產中心，發動至少兩波空襲。以色列國防軍表示，以軍連續6天空襲伊朗，已摧毀伊朗40％彈道飛彈發射器，大幅削弱伊朗向以色列發射大量飛彈的能力。

    綜合外媒報導，以色列空軍18日至少發動兩波空襲，在當天上午出動約25架戰鬥機，空襲伊朗西部約40個軍事目標，目標包括「瞄準以色列的飛彈」、飛彈儲存設施和伊朗軍隊。18日深夜，以軍宣布約有60架戰鬥機對伊朗發動另一波空襲，鎖定飛彈及防空系統生產基地、濃縮鈾設施與離心機，以及核武研發基地。

    以色列軍方官員指出，以色列已經連續6天發動空襲，摧毀了大量彈道飛彈發射器，伊朗約40%的彈道飛彈發射器已被摧毀，同時擾亂伊朗軍方的指揮體系，迫使伊朗不得不將其飛彈設備進一步向東轉移。

    官員指出，以軍除了摧毀飛彈，還擊斃負責防空作戰的高階指揮官，破壞伊朗對於飛彈發射的協調能力。不過在以軍積極空襲下，伊朗仍保有一定程度的飛彈庫存，並持續攻擊以色列，官員表示，一旦發現飛彈發射，以軍就會對其開火。

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