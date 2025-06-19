中東戰鼓擂 美軍中央司令部集結軍事資產 有求必應

美國國防部長赫格塞斯賦予中央司令部司令庫里拉（見圖）前所未見的調兵遣將權限。（美聯社檔案照）

2025/06/19 06:03

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國總統川普不排除加入以色列對伊朗的軍事行動之際，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）賦予中央司令部（CENTCOM）司令庫里拉（Michael E. Kurilla）前所未見的權限，這位對伊朗持強硬立場的陸軍上將，正推動對德黑蘭採取強勢軍事回應。

美國政治新聞網站Politico報導，庫里拉在近來以色列與伊朗的衝突升級中扮演關鍵角色。官員指出，從航空母艦到戰鬥機，他幾乎所有的軍力調派要求都獲得批准。赫格塞斯向來試圖展現強硬領導者的形象，承諾削弱軍方高階將領的影響力，重申文人對軍方的主導權，但他對庫里拉有求必應似乎正動搖此一形象。

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前任和現任國防官員、外交官與熟悉內情人士等4名消息來源透露，庫里拉正果斷主導美國對伊朗的下一步行動，甚至壓過其他國防高層官員。前官員指出，如果高階將領展現出作戰派的強硬形象，赫格塞斯就很容易被說服，而庫里拉「非常擅長爭取到自己想要的東西。」

2名國防官員透露，五角大廈本週已調派第二艘航空母艦前往中東，並部署F-22、F-35與F-16等戰鬥機。這是美國今年第二次在該地區同時部署2艘航艦，顯示即使五角大廈高層試圖將重心轉向中國，中東仍再次成為川普政府優先關注的戰區。

據報導，庫里拉與前國家安全顧問、現任美國駐聯合國大使提名人瓦爾茲（Mike Waltz）關係密切。據稱庫里拉與川普會面的次數超過大多數將領，再加上他即將卸任中央司令部司令，對川普的建議也更無顧忌。

4名消息人士指出，庫里拉要求增加美軍在中東的部署，包括防空系統，但此事與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）及國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）主張的「對中東過度承諾應謹慎」立場相左。

知情人士表示，中央司令部是五角大廈負責中東的最高軍事指揮單位，庫里拉正試圖從其他戰區調走一切資產，「這向來就是中央司令部的作風。」而「赫格塞斯一次又一次站在他這邊。」

報導指出，庫里拉的影響力在歷屆政府中實屬罕見。過去，五角大廈領袖通常會壓制將領的要求，以平衡全球美軍部署，但赫格塞斯從未拒絕庫里拉的資源請求。

對此，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，赫格塞斯對所有戰區指揮官採取相同授權方式，即下放指揮權，並善用他們的實戰經驗，「我們的高階領導團隊步調一致，將持續團結合作，實現川普總統的國家安全目標。」

另一名國防官員則反駁凱恩與庫里拉在重大決策上意見不合的說法，聲稱兩人合作向川普提出選項，「這是手套與手的關係。」

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