美國警告 中製風機恐有國安風險 反對中企在蘇格蘭設廠

英國金融時報報導，美國川普政府已向英國政府表達關切，反對中國最大風力發電機製造商之一的明陽風電集團在蘇格蘭設廠，並向北海離岸風場供應設備。（美聯社檔案照）

2025/06/19 05:56

〔國際新聞中心／綜合報導〕金融時報18日報導，美國川普政府已向英國政府表達關切，反對中國最大風力發電機製造商之一的明陽風電集團在蘇格蘭設廠，並向北海離岸風場供應設備。1名美國官員指出，華府已警告倫敦，允許明陽風電在英國設廠，將對國家安全構成風險。

美國介入之際，英國政界正對網路安全以及過度依賴中國技術的風險提出質疑。明陽風電雖非國有企業，但批評者認為，其決策可能受北京干預。英國官員表示，自從與另一家中國企業—擁有英格蘭東北部關鍵鋼鐵廠的敬業集團—爆發爭議後，英國政府對明陽風電參與英國海上風電計畫變得更為審慎。

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今年2月，保守黨蘇格蘭事務影子大臣鮑維（Andrew Bowie）在下議院警告，一旦安裝中國製風機，安全專家警告，感測器可能會對英國海域、國防潛艦計畫，以及能源基礎設施佈局進行間諜監控。

1名了解英國政府針對明陽風電是否能參與風電供應鏈審查過程的人士指出，這仍是一項「進行中的討論」，政府內部對是否封殺該公司仍意見分歧。根據2022年1月生效的「國家安全和投資法」，部會首長有權阻止外資投資英國。

施凱爾首相領導的工黨政府正試圖改善倫敦與北京的關係，而美國的警告是華府針對中國在英國活動表達關切的最新例證。白宮也曾警告施凱爾政府，不應允許中國政府在倫敦新建大型大使館。

美國國安官員近年警告，在接近軍事基地的場所安裝中國製風機，可能內含電子監控技術，帶來間諜風險。美國也已向德國表達關切，不希望中國風電企業進入當地市場。明陽目前已成為德國北海一項海上風電專案的首選供應商，但柏林當局部分人士對國安風險與中國不公平競爭表達疑慮。

明陽的支持者聲稱，該公司的風機將有助於英國實現興建浮動式風電場的目標，在蘇格蘭設廠也有助於創造就業機會。反對者則認為，英國可能因此依賴中國技術，應該轉而鼓勵歐洲風電製造商，同時也對中國供應商在英國海域作業的安全風險表達擔憂。

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