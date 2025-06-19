美軍在中東附近部署3艘航艦 福特號下週加入

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國航空母艦「福特號」打擊群預計下週將部署至歐洲地區，接近中東，使美軍在以伊衝突附近部署的航艦數量達到3艘。（路透檔案照）

2025/06/19 00:28

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國可能加入以色列對伊朗的軍事行動之際，美國有線電視新聞網（CNN）18日引述1名美國官員與另外2名知情人士報導，「福特號」（ USS Ford）航空母艦打擊群預計下週部署到歐洲地區，接近中東，使美軍在以伊衝突附近部署的航艦數量達到3艘。

福特號原擬部署到美國歐洲司令部轄區的計畫，早在去年底就已排定，但由於當前與伊朗的衝突，福特號可能會開往東地中海靠近以色列的海域。同時，「尼米茲號」（USS Nimitz）航艦也正航向中東，可能與在當地值勤的「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）會合，或取而代之。

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美軍通常利用航艦在全球投射軍力，航艦也是在危機時刻最先部署的戰力之一。航艦可搭載數十架戰機執行打擊任務，也可以攔截飛彈與無人機，並有多艘船艦護航，以對抗空中、水面與水下威脅。

此外，法新社報導，美國目前已有4架可攜帶核武或其他精確導引彈藥的B-52H同溫層堡壘轟炸機（B-52H Stratofortresses），進駐印度洋的狄耶戈加西亞基地（Diego Garcia base）。衛星影像顯示，這些轟炸機是在5月中旬抵達當地。該基地還駐紮一架C-17全球霸王III（C-17 Globemaster III）戰略運輸機，以及6架疑似KC-135空中加油機。

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