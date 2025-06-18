入侵伊朗國銀、加密幣交易所 以色列駭客盜走14億

駭客活動示意圖。（路透）

2025/06/18 23:58

〔編譯管淑平／綜合報導〕一個據稱與以色列有關係的駭客團體，繼入侵伊朗國營銀行系統後，18日再度表示，已經成功入侵伊朗加密幣交易所，竊取4800萬美元（約14億台幣）伊朗用於資助恐怖活動的加密幣資金。

《耶路撒冷郵報》報導，這個名為「掠食麻雀（Gonjeshke Darande）」的駭客團體在18日發表的聲明中說，他們將在24小時內，公佈該加密幣交易平台Nobitex的原始碼，以及從其內部網路中取得的內部資料。

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Nobitex處理數位貨幣和加密貨幣。根據「掠食麻雀」聲明，這家交易公司協助伊朗政權，資助伊朗恐怖主義，並且利用虛擬貨幣繞過國際制裁。該駭客團體也警告伊朗人，「與一個恐怖份分子融資機構合作，是置你們的資產於險境！在為時已晚前採取行動」。

伊朗國營賽帕銀行（Sepah Bank）17日遭駭客入侵，導致大量網路系統癱瘓。該銀行由伊朗革命衛隊掌控，其網路系統與伊朗許多加油站連線，系統癱瘓也波及加油站服務。革命衛隊旗下媒體法斯通訊社（Fars News Agency）報導攻擊事件，但是未指出攻擊者。不過，「掠食麻雀」出面表示是他們入侵賽帕銀行，「摧毀了」該銀行的資料。

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