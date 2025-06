以軍摧毀伊朗對內安全總部 川普祝哈米尼「好運」

2025/06/18 23:20

〔即時新聞/綜合報導〕以色列與伊朗之間的衝突今(18日)進入第6日,以色列國防部長卡茲表示,以軍在新一波空襲中,摧毀了伊朗的對內安全總部,另外美國總統川普今日被問及「是否會攻擊伊朗」,回覆「沒人知道我會怎麼做」,而他想對伊朗最高領袖哈米尼說的一句話是「祝你好運」。

以色列國防部長卡茲稍早在X平台發文說,以色列的戰機摧毀了位於德黑蘭的伊朗對內安全總部,這是伊朗政權用以打壓異議分子的鎮壓機構,他補充說,以色列會說到做到,繼續打擊伊朗政權的象徵。

據《路透》報導,此外,美國總統川普今日在白宮南草坪被媒體詢問,美國是否打算攻擊伊朗或伊朗的核設施,他並沒有正面回應這個問題,僅說伊朗雖然有打算跟美國政府接觸,不過他感覺「現在才要來談太晚了」。

川普說:「現在跟一週以前的局勢大不相同。沒人知道我會怎麼做。」他之後又強調:「我可能會這樣做,可能不會這樣做。我的意思是,沒有人清楚我接下來會怎麼做。我可以告訴你,伊朗遇到很多麻煩,他們想要談判。我的想法是,你們為什麼不在遇到這些死亡與毀滅之前找我商量呢?」

川普也提到,伊朗已提議派人來白宮會談,但他沒有詳細說明這件事;而當媒體問他想對伊朗最高領袖哈米尼說什麼時,川普回答:「我會說,祝你好運。」

