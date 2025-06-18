以軍摧毀伊朗對內安全總部 川普祝哈米尼「好運」

美國總統川普今日在白宮南草坪接受媒體訪問。（美聯社）

2025/06/18 23:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗之間的衝突今（18日）進入第6日，以色列國防部長卡茲表示，以軍在新一波空襲中，摧毀了伊朗的對內安全總部，另外美國總統川普今日被問及「是否會攻擊伊朗」，回覆「沒人知道我會怎麼做」，而他想對伊朗最高領袖哈米尼說的一句話是「祝你好運」。

以色列國防部長卡茲稍早在X平台發文說，以色列的戰機摧毀了位於德黑蘭的伊朗對內安全總部，這是伊朗政權用以打壓異議分子的鎮壓機構，他補充說，以色列會說到做到，繼續打擊伊朗政權的象徵。

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據《路透》報導，此外，美國總統川普今日在白宮南草坪被媒體詢問，美國是否打算攻擊伊朗或伊朗的核設施，他並沒有正面回應這個問題，僅說伊朗雖然有打算跟美國政府接觸，不過他感覺「現在才要來談太晚了」。

川普說：「現在跟一週以前的局勢大不相同。沒人知道我會怎麼做。」他之後又強調：「我可能會這樣做，可能不會這樣做。我的意思是，沒有人清楚我接下來會怎麼做。我可以告訴你，伊朗遇到很多麻煩，他們想要談判。我的想法是，你們為什麼不在遇到這些死亡與毀滅之前找我商量呢？」

川普也提到，伊朗已提議派人來白宮會談，但他沒有詳細說明這件事；而當媒體問他想對伊朗最高領袖哈米尼說什麼時，川普回答：「我會說，祝你好運。」

סופת הטורנדו ממשיכה להכות בטהרן.



מטוסי חיל האוויר השמידו עכשיו את מפקדת ביטחון הפנים של המשטר האיראני - זרוע הדיכוי המרכזית של הדיקטטור האיראני.



כפי שהבטחנו - נמשיך לפגוע בסמלי שלטון ונכה במשטר האייתולות בכל מקום. — ישראל כ”ץ Israel Katz （@Israel_katz） June 18, 2025

????BREAKING: Defense Minister Israel Katz: We have now destroyed the Iranian regime's internal security headquarters - the Iranian dictator's central repressive arm.



As we promised - we will continue to harm symbols of power and cripple the ayatollah regime everywhere. pic.twitter.com/ntmpELLKBb — World Source News 24/7 （@Worldsource24） June 18, 2025

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