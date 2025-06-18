「你們嚮往更美好未來！」 以軍向伊朗人心戰喊話：聯絡摩薩德

以色列國旗和該國情報機構「摩薩德」標誌示意圖。（路透）

2025/06/18 22:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列與伊朗戰爭持續之際，以色列軍方18日對伊朗民眾心戰喊話，若對其國內情勢感到擔心，應該考慮聯絡以國情報單位「摩薩德（Mossad）」。

《以色列時報》、《耶路撒冷郵報》18日報導，以色列軍方這份罕見用波斯語發表的聲明，開頭就說，「親愛的伊朗公民，我們了解你們身在這個政權製造的嚴苛環境下的困難處境」，並表示近日接獲許多人來訊息，對當前局勢的未來不確定性憂心忡忡，其中甚至包括伊朗安全單位的人，「那些表明自己身份是這個政權安全機構成員的人，也都向我們表達，他們對目前伊朗情勢的擔憂、絕望和憤怒，並且要求我們聯絡以色列政府，讓伊朗不要遭受與黎巴嫩和加薩同樣的命運」。

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聲明喊話擔心未來的伊朗民眾，與以國情報單位聯絡，「此刻，有必要釐清，我們並非處理這種請求的適當單位，但是至少我們能透過以下連結，引導你到摩薩德網站」，聲明並附上該情報機關的聯絡方式頁面。

這份聲明透過以色列國防軍（IDF）波斯語帳號，在社群媒體平台發表。軍方並表示，想聯絡摩薩德的伊朗人，為了自身安全，應要確保使用外部虛擬私人網路（VPN）。聲明最後說，「我們了解你們正嚮往一個更美好的未來，願全能真主幫助你們，與你們同行」。

以國總理納坦雅胡自從13日發動攻擊行動後，至少兩次向伊朗民眾公開喊話，呼籲伊朗人起義，「為自由挺身而出」，反抗伊斯蘭主義宗教領袖的統治。

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