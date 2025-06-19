川普處理以伊、烏俄衝突態度轉變 蔡依橙提觀點：對台是好事

美國總統川普。（法新社）

2025/06/19 00:43

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國際局勢動盪，近期最受關注即是以色列和伊朗的衝突。醫師作家蔡依橙18日在社群分享自己對於最近一系列國際政治局勢變化的看法，表示以伊衝突、烏俄戰爭及美國總統川普從七大工業國（G7）會議上早退這幾件事需要一起看，就會發現美國目前的軍力並不足以在全世界開戰，無法哪邊有事就衝到哪邊，而這對台灣而言，「其實是好事」。

蔡依橙18日在臉書發文，「最近幾件事情需要一起看。首先是川普要求伊朗無條件投降，並說還沒處理哈梅內伊，只是因為目前不想，雖然有媒體解讀成美國可能參戰，但實際上目前的伊朗由以色列單獨處理就可以了，伊朗也希望美國不要介入；第2件事，是川普從G7提前離開，理由是處理以伊衝突。」

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「第3件事，川普從G7提前離開，沒有遇到隔天到的烏克蘭總統澤倫斯基。偏偏澤倫斯基剛完成的蜘蛛網行動（Operation Spider's Web），堪稱是本世紀最強敵後行動……在以色列的雄獅崛起（Rising Lion）行動發動之前。分析認為，川普因為提早離開，並沒有在G7宣布支持烏克蘭，也沒有打算加大對俄羅斯的制裁。本來其他盟友都很希望美國做這些表態的。而所有盟友都希望川普能順便降點關稅，這也沒發生。」

「第4件事，川普對盟友施壓的手段特性，甚至包括暫停對烏克蘭的情報支援，這影響了許多盟友繼續購買F-35的意願，甚至包括加拿大。」

蔡依橙分析，「川普對於輕重緩急的排序很清楚，他認為以伊衝突比俄國侵烏重要。這也合理，因為中東地區的油價會影響全世界，甚至影響俄國持續戰爭的能力。而且川普一次喜歡處理一件事情，當他的注意力移轉到以色列，烏克蘭這邊就真的放著不管。記得上一任期嗎？他給北韓一次站上世界舞台的機會，但北韓對核設施不老實，談到不歡而散，之後川普真的完全不理北韓。」

蔡依橙認為，「某個程度上，這也表示，美國目前的軍力不足以『全世界開戰』，不能那邊有事就衝那邊。這對台灣其實是好事。因為新邪惡軸心就是中俄伊朝。如果伊朗被打趴了、俄國也被歐洲所支持的烏克蘭纏住、朝鮮真正實力只有不太確定準確度的核子彈頭洲際導彈，之後台海戰爭真的爆發時，美國才有辦法動員全部的力量對付中國。」

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