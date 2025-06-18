過度依賴AI影響大腦思考能力 MIT研究：善用卻有加乘效果

AI與各行業工作者示意圖。（路透檔案照）

2025/06/18 22:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT推出後，AI風潮席捲全球。不過，美國麻省理工學院（MIT）最近發表一個研究，示警過度依賴AI對大腦思考能力的影響。

美國《時代雜誌（TIME）》18日報導，MIT媒體實驗室對54名波士頓地區18歲到39歲的年輕人進行實驗，這54人分成3組，被要求分別利用ChatGPT、Google搜尋引擎，以及完全靠自己，根據美國大學入學考試（SAT）題目，寫作短文數篇，並以腦電圖（EEG）紀錄，受試者寫作時的大腦32個區域的活動情況。

請繼續往下閱讀...

結果發現，使用ChatGPT寫作的那一組，大腦活躍和投入的程度最低，而且「神經、語言與行為表現始終落後」；經過幾個月實驗，使用ChatGPT者，對每一篇短文之寫作變得愈加懶散，最後通常直接複製、貼上AI生成的內容。

這份報告近日在未經同儕審查的預印本平台發表，其樣本數也相對小。報告主要作者、MIT媒體實驗室人類與電腦互動及腦機介面研究員柯斯米納表示，她希望及早發表，讓外界關注，隨著社會愈加依賴AI帶來的立即便利性，或許卻可能在此過程中，犧牲大腦長期發展。

研究指出，利用ChatGPT寫作的那組，全都交出極為相似的文章，這些文章缺乏原創思考，而是仰賴同樣的表述和想法，兩名評分的英文教師稱文章大致「沒有靈魂」。而腦電圖顯示出，這組受試者的執行控制力與專注投入程度低，到他們進行第3篇短文時，許多人乾脆就給AI提示，讓AI完成所有撰文工作。

相反地，完全只靠自己的那組，腦部神經連結性、尤其是與創意、記憶負荷和語義處理的alpha、theta和delta波段最活躍。這組受試者更投入、具有好奇心，對自己寫出來的文章有歸屬感，滿意度也較高。使用Google搜尋的那組，也展現出高腦部功能活躍度和滿意度，研究說，由於現在許多人是透過AI機器人搜尋，而非傳統搜尋引擎，此差異度值得注意。

實驗在受試者寫了三篇短文後，再要求重寫出寫過的其中一篇文章，但是這次ChatGPT組不能使用任何工具輔助，只靠自己腦力的那組可用AI幫忙。結果，前者對自己寫過的東西幾乎沒什麼記憶，alpha波和theta波也較弱，這反映出缺乏深層記憶處理過程。

柯斯米納說，這透露出「任務執行了，你可以說有效率且方便，但是基本上並沒有把任何東西融入你的記憶網中」。而腦力組表現得很好，所有腦波頻率都顯示出，連結性顯著升高，這一點帶來若善用AI，就可能強化、而非削弱學習的希望。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法