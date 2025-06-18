俄羅斯勸美國「勿攻擊伊朗」 示警點出兩大理由

俄羅斯外交副部長雷雅布可夫說，俄國已勸告美國不要攻擊伊朗。（路透）

2025/06/18 22:38

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）今（18）日說，俄國已勸告美國不要攻擊伊朗，因為這將造成中東局勢不穩，另外，俄國也擔憂以色列對伊朗的攻勢恐會引發核災。

《路透》報導，雷雅布可夫在聖彼得堡（St Petersburg）的一場論壇上對俄媒《國際文傳電訊社》（Interfax）說，俄羅斯正在力勸美國避免直接介入以伊衝突。

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雷雅布可夫指出：「這是一個會徹底破壞整體局勢的舉動。」他又批評，美國不該採取這類「投機性、假設性的選項」。

俄國政府也不樂見以色列對伊朗發動攻擊。俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）說，伊朗與以色列之間的局勢如今已到了危急狀態；而俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）也說，以色列對伊朗核設施的攻擊，意味著世界正處在「距離災難僅有毫米之遙」的邊緣。

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）週六與美國總統川普（Donald Trump）通電時曾表態俄國願意擔任美伊之間的調解人，川普當時說他可以接受，但川普隨後卻又發文要求伊朗「無條件投降」。

一位熟悉美國內部討論情況的消息人士說，川普團隊正在考慮各種選項，其中包括與以色列一同對伊朗核設施發動攻擊。

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