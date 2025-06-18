全球首見！這種海蜘蛛吃「甲烷」 在無光海底存活1關鍵曝

海蜘蛛奇特繁殖，包括從膝蓋產卵、腿上孵育。（圖：Occidental College / Shana Goffredi）

2025/06/18 21:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕甲烷是強效溫室氣體，但在深海中，竟成為某些神祕生物的食物。美國研究團隊近日在東太平洋深海的甲烷湧泉帶，發現三種前所未見的海蜘蛛（sea spiders），牠們依賴體表共生細菌，將海底滲出的甲烷轉化為營養，是全球首批已知「以甲烷為食」的海蜘蛛。

據CNN報導，這項研究本週發表於《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences），指出這三種新發現的海蜘蛛隸屬Sericosura 屬，體長僅約1公分、半透明，分布於美國加州與阿拉斯加外海數千公尺深的甲烷湧泉區。

請繼續往下閱讀...

研究主持人、美國西方學院（Occidental College）生物系教授葛佛瑞迪（Shana Goffredi）表示，這些海蜘蛛體表覆滿特定共生細菌，能將甲烷與氧氣轉化為糖與脂肪。她形容，這些蜘蛛宛如「活體農田」，讓細菌在表皮上生長，再啃食其表皮攝取養分，「就像我們吃自己養的雞蛋一樣」。

這是首次在海蜘蛛身上，觀察到以化學能為基礎的共生策略。傳統海蜘蛛多半捕食水母等柔軟獵物，以長管狀口器吸取體液；而新發現的Sericosura缺乏捕食用附肢，無法主動覓食，更像「自身的農夫」，仰賴共生細菌提供能量。

研究團隊進一步分析其組織中的穩定同位素，證實這些海蜘蛛並非僅作為細菌的宿主，而是實際「食用」細菌維生。德國馬克斯普朗克海洋微生物研究所（Max Planck Institute for Marine Microbiology）共生學專家杜比利爾（Nicole Dubilier）指出，即使高達八成細菌被吃掉，只要有兩成能繁殖，這樣的互利關係就仍具價值。

除了營養供應，這些共生細菌也可能在氣候調節中扮演角色。甲烷若逸入大氣，將大幅加劇暖化效應。研究推測，當細菌附著在如海蜘蛛等動物身上，可停留於甲烷氣泡帶中，有效攔截甲烷，避免其進入大氣層。

這些Sericosura海蜘蛛體型迷你、行動有限，不同物種僅出現在特定區域，顯示深海底棲動物具高度棲地區隔性。三個新物種分別來自南加州與阿拉斯加外海不同海域，展現深海生態多樣性。

其繁殖方式別具特色，研究發現，母蜘蛛從膝部排出數百顆卵，由公蜘蛛以腿部抱持，形成手環狀育卵囊。當卵孵化後，附著於父體表的共生細菌也一併轉移給幼體，成為其早期營養來源。這種「微生物垂直傳遞」的現象，讓科學家聯想到人類嬰兒如何自母體獲得腸道菌，可能有助未來對共生機制的研究。

葛佛瑞迪強調，這類可分解甲烷的細菌，未來或可應用於減少水體污染與溫室氣體排放。她提醒，深海生態系遠比想像更脆弱且多樣，甲烷湧泉帶孕育著獨特生命形式，若開發深海資源，應審慎為之，避免造成不可逆的破壞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法