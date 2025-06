全球首見！這種海蜘蛛吃「甲烷」 在無光海底存活1關鍵曝

海蜘蛛奇特繁殖,包括從膝蓋產卵、腿上孵育。(圖:Occidental College / Shana Goffredi)

2025/06/18 21:41

〔編譯陳成良/綜合報導〕甲烷是強效溫室氣體,但在深海中,竟成為某些神祕生物的食物。美國研究團隊近日在東太平洋深海的甲烷湧泉帶,發現三種前所未見的海蜘蛛(sea spiders),牠們依賴體表共生細菌,將海底滲出的甲烷轉化為營養,是全球首批已知「以甲烷為食」的海蜘蛛。

據CNN報導,這項研究本週發表於《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences),指出這三種新發現的海蜘蛛隸屬Sericosura 屬,體長僅約1公分、半透明,分布於美國加州與阿拉斯加外海數千公尺深的甲烷湧泉區。

研究主持人、美國西方學院(Occidental College)生物系教授葛佛瑞迪(Shana Goffredi)表示,這些海蜘蛛體表覆滿特定共生細菌,能將甲烷與氧氣轉化為糖與脂肪。她形容,這些蜘蛛宛如「活體農田」,讓細菌在表皮上生長,再啃食其表皮攝取養分,「就像我們吃自己養的雞蛋一樣」。

這是首次在海蜘蛛身上,觀察到以化學能為基礎的共生策略。傳統海蜘蛛多半捕食水母等柔軟獵物,以長管狀口器吸取體液;而新發現的Sericosura缺乏捕食用附肢,無法主動覓食,更像「自身的農夫」,仰賴共生細菌提供能量。

研究團隊進一步分析其組織中的穩定同位素,證實這些海蜘蛛並非僅作為細菌的宿主,而是實際「食用」細菌維生。德國馬克斯普朗克海洋微生物研究所(Max Planck Institute for Marine Microbiology)共生學專家杜比利爾(Nicole Dubilier)指出,即使高達八成細菌被吃掉,只要有兩成能繁殖,這樣的互利關係就仍具價值。

除了營養供應,這些共生細菌也可能在氣候調節中扮演角色。甲烷若逸入大氣,將大幅加劇暖化效應。研究推測,當細菌附著在如海蜘蛛等動物身上,可停留於甲烷氣泡帶中,有效攔截甲烷,避免其進入大氣層。

這些Sericosura海蜘蛛體型迷你、行動有限,不同物種僅出現在特定區域,顯示深海底棲動物具高度棲地區隔性。三個新物種分別來自南加州與阿拉斯加外海不同海域,展現深海生態多樣性。

其繁殖方式別具特色,研究發現,母蜘蛛從膝部排出數百顆卵,由公蜘蛛以腿部抱持,形成手環狀育卵囊。當卵孵化後,附著於父體表的共生細菌也一併轉移給幼體,成為其早期營養來源。這種「微生物垂直傳遞」的現象,讓科學家聯想到人類嬰兒如何自母體獲得腸道菌,可能有助未來對共生機制的研究。

葛佛瑞迪強調,這類可分解甲烷的細菌,未來或可應用於減少水體污染與溫室氣體排放。她提醒,深海生態系遠比想像更脆弱且多樣,甲烷湧泉帶孕育著獨特生命形式,若開發深海資源,應審慎為之,避免造成不可逆的破壞。

