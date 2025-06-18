基輔公寓遭飛彈夷平28死 俄軍今夏最血腥攻擊揭烏克蘭困境

俄羅斯17日凌晨對基輔發動大規模空襲。（路透）

2025/06/18 21:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，烏克蘭首都基輔18日持續在瓦礫堆中尋獲罹難者遺體，使得俄羅斯最新一波飛彈攻擊，造成的死亡人數攀升至28人。其中一棟九層樓公寓遭直接命中後完全崩塌，釀成今年以來基輔最慘重的單一襲擊事件，也讓這座城市籠罩上沉痛氛圍。

此次攻擊發生於17日凌晨，是俄軍一場大規模轟炸的一環。烏克蘭總統澤倫斯基指稱，俄軍在行動中動用了超過440架無人機與32枚飛彈，其規模堪稱是這場已邁入第四年的戰爭中最大的一次。這波猛烈攻勢，正值俄羅斯於長達千公里的前線發動夏季攻勢，並加強對城市住宅區的遠程打擊。

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然而，在基輔承受血腥攻擊的同時，國際外交努力卻顯得蒼白無力。一名倖存的64歲居民葛林科夫（Valentin Hrynkov）在逃生後，仍餘悸猶存地向媒體描述攻擊當下那種「無助與原始的恐懼」。他的感受，正血淋淋地對照著國際社會的困境：不僅美國主導的和平斡旋未能取得進展，中東緊張局勢與美國的貿易爭端，也已分散了全球對烏克蘭求援的注意力。

美國駐基輔大使館在社群平台X上發文，稱此次攻擊與川普總統尋求停火的努力背道而馳。這番言論，對比基輔街頭擺滿鮮花的臨時悼念場所，更凸顯了戰場現實與外交喊話之間的巨大鴻溝，為烏克蘭的處境增添了一抹沉重的悲觀色彩。

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