以伊衝突加劇 美軍4架B-52H轟炸機駐紮印度洋基地

法新社分析衛星影像發現，目前有4架美國B-52H同溫層堡壘轟炸機駐紮在印度洋的狄耶戈加西亞基地（Diego Garcia base）。（法新社）

2025/06/18 22:08

〔中央社〕以色列與伊朗的衝突持續延燒之際，法新社分析衛星影像發現，目前有4架美國B-52H同溫層堡壘轟炸機駐紮在印度洋的狄耶戈加西亞基地（Diego Garcia base）。

狄耶戈加西亞基地是美國向英國承租的基地，為美軍在亞太地區的重要軍事基地之一，曾於阿富汗和伊拉克戰爭期間扮演長程轟炸機和艦艇的樞紐。

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格林威治時間16日9時22分，4架可攜帶核武或其他精確導引彈藥的B-52H同溫層堡壘轟炸機（B-52H Stratofortresses）被發現停泊在狄耶戈加西亞基地南部的停機坪上。

星球實驗室公司（Planet Labs）提供的衛星影像顯示，這些轟炸機於5月中抵達該基地。

根據法新社的分析，該基地還駐紮一架C-17全球霸王III（C-17 Globemaster III）戰略運輸機，以及6架疑似KC-135空中加油機。

以伊衝突升級之際，五角大廈16日表示，正在向中東派遣「額外軍力」。同時，根據船舶追蹤網站Marine Traffic，美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）取消越南訪問行程後，轉往印度洋。

華府也重新部署約30架加油機至歐洲基地。

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