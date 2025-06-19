詭！以色列發動突襲 中國波音747貨機連3天靠近伊朗「神秘消失」

圖為2024年5月7日，中國國家主席習近平搭乘中國國際航空波音747造訪塞爾維亞。（歐新社）

2025/06/19 00:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列上週五（13日）無預警發動大規模突襲重創伊朗，多座軍事基地、核設施遭摧毀，多名軍事指揮官及核科學家遭精準擊殺，伊朗政權岌岌可危，各界關注伊朗盟友、戰略夥伴中國的動向。有英媒近日披露，以伊衝突爆發後，有3架中國波音747貨機接連從中國不同地點起飛，卻在接近伊朗空域時神祕「消失」，引發外界偷運軍事物資暗助伊朗的質疑。

根據英國《每日電訊報》報導，在以色列對伊朗發動「雄獅崛起」行動後的隔天（14日），中國就有1架貨機起飛，15日第2架貨機從沿海城市起飛，16日第3架飛機從上海起飛。數據顯示，這些貨機皆為波音747（Boeing 747），連續3天從中國不同地點出發，沿著中國北部向西飛行，進入哈薩克後向南途經烏茲別克和土庫曼，然後在接近伊朗領空時突然從雷達上消失。讓人感到詭異的是，這3架貨機飛行計畫顯示目的地為盧森堡，但從未飛過歐洲上空。

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波音747除了可載客、載貨，更常見的是用在運輸軍事裝備和武器，並受僱於運送政府合約的訂單。隨著以伊衝突越演越烈，外界質疑中國是偷運軍事物資，暗中協助伊朗。英國艾希特大學（University of Exeter）專門研究中國與中東關係的教授吉塞利（Andrea Ghiselli）就表示，這些貨機上的貨物，很難不引起外界關心，因為大家都預期中國會採取行動幫助伊朗。

吉塞利指出，中國和伊朗是盟友、是戰略夥伴，主要立場都是反對美國主導的世界秩序，同時伊朗也是中國主要能源供應國之一，每天向中國供應多達200萬桶石油，萬一現在的政權垮台，對中國無疑是重大打擊，因此北京政府尋求支持和穩定伊朗政權，自然不足為奇。不過他認為，中國未來並不會直接介入以伊衝突，因為這可能使他們與美國的關係進一步惡化，別忘了中美還正深陷貿易戰。

另據《華爾街日報》報導，因為伊朗出產的石油被美國制裁，大多數國家不敢直接購買伊朗石油，伊朗被迫用較低的價格出售原油，並透過一些地下管道與秘密途徑外銷，避免受到監控。大宗商品數據公司Kpler統計，目前伊朗有超過9成的石油都是銷往中國，其中大部分流入中國山東地區的小型獨立煉油廠，這些廠商在市場上俗稱「茶壺煉油廠」（指規模小、成不了大器的小油廠），並不隸屬於國營石油公司。為了節省成本並提高利潤，這些茶壺煉油廠從2022年起，就大量購買受美國制裁的伊朗原油。

《華爾街日報》直言，到目前為止，以色列還沒有對伊朗的能源出口設施發動攻擊。如果未來以色列真的對這些設施發動攻擊，那麼中國目前從伊朗取得的廉價石油供應，可能會因此中斷，中方勢必付出代價。

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