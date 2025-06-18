以色列華人氣炸！中國使館撤僑竟要全部自費 還只限這「1族群」

圖為本月17日由波蘭駐以大使館主導的撤僑行動。（法新社）

2025/06/18 21:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗衝突越演越烈，近日有中國僑民抱怨，向中國駐以領事館要求撤僑，卻得到「關注公眾號等消息」的消極回應，氣炸怒噴「連台灣都撤僑了」，中國卻不管海外僑民死活。今天（18日）又有最新爆料，指中國領事館組織撤僑竟只針對留學生，其他僑民完全沒收到通知，荒謬的是，此次撤僑領事館只幫忙租車，費用要撤離人員自行分攤，還要求撤離時不要表現出驚慌，以免影響中國形象，讓外界大傻眼。

旅義華僑作家李穎本月16日接獲在以色列的中國僑民爆料，這幾天以色列遭遇伊朗空襲，僑民們在當地的情況很不樂觀，疾呼中國駐特拉維夫領事館組織撤僑，怎料祖國遲遲沒有動作，他們有人忍不住直接打電話給領事館，得到的回覆竟然是要他們關注官方（微信）公眾號，等進一步消息，讓僑民們氣炸，直呼「這根本不可接受！台灣（都）已經組織撤僑了！」

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今天李穎又接到最新爆料，今天凌晨零時，中國領事館終於有動作，透過在以色列的學生聯會對留學生發布撤僑消息，學聯的主席還告訴學生，不要向外轉發相關資訊，表明此次撤僑行動只針對留學生，「留學生估計不到1000人，但目前在以色列的中國人約3萬人！我們這些是來工作、打工的，我們打工人不是中國人嗎？一樣是中國護照的持有者，為什麼撤離少數留下大多數？」

該名爆料者接著說：「而且這次撤僑是『限時』的，學聯主席要求學生在30分鐘內回覆是否撤離並填寫相關表格，撤離時間是明天（應為19日），伊朗已經發聲明說要毀滅以色列，今天我們就可能被炸死！為什麼不能立即撤離？還有，這次撤離是自費的，領事館只是幫忙租車，租車費用需要撤離人員公攤！還有奇怪的要求，就是撤離路上如果遇到警報，叫大家不要慌張，以免影響國家形象！我想問，不慌張的人用得著撤離嗎？」

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