伊朗核威脅認定分歧！以色列直指將擁核 美評估未「跨越門檻」

2019年時任伊朗總統魯哈尼（右）視察納坦茲核設施，圖中可見多座離心機。（歐新社社檔案照）

2025/06/18 19:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》獨家披露，以色列在對伊朗發動攻擊前，曾向美國提供其認為「驚人」的新情報，指控德黑蘭重啟與核武相關的研究，包括設計關鍵的引爆系統。然而，美方情報官員對這些情報的解讀明顯不同，認為並不足以證明伊朗已下定決心製造核武，突顯美以兩大盟友在因應伊朗核威脅上的根本分歧。

根據美國情報界與國會知情人士說法，以色列最近一個月內向美方通報的內容，涵蓋多項與製造核武有關的研究活動，包括一種可同步引爆多個炸點的「多點起爆系統」（multi-point initiation system），這是核彈設計的關鍵技術。以方並指出，伊朗還持續進行中子產生技術、塑性炸藥與鈾材料整合等相關實驗。

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儘管這些研究引起以色列警戒，但美國高層情報官員與行政部門評估認為，這些證據顯示的是，伊朗仍在延續早年曾進行的核武研究，而非證實其已啟動實際核武製造。美國官方仍維持情報界的共識：雖然伊朗可能只需一至兩週，就能生產出足夠製造核彈的濃縮鈾，但尚未做出「跨越門檻」的政治決定。

美方與以方對伊朗核野心的解讀落差，也在美國政府內部顯現。美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）今年3月曾在國會證詞中表示，情報界尚無跡象顯示，伊朗已決定打造核彈。然而，美國總統川普週二在空軍一號上被問及此事時直言：「我不管她說了什麼，我認為他們已非常接近。」白宮一名高級官員也聲稱：「伊朗已具備組裝核彈所需的所有零件，只差臨門一腳。」

以色列總理納坦雅則更進一步宣稱，伊朗正秘密研發核武，幾個月內甚至一年內就可能完成測試裝置。他在接受福斯新聞採訪時指出，伊朗若突破核門檻，將可能供應核武給其在葉門的胡塞盟友。對此，美國多名官員表示，並無相關情報支持，對納坦雅胡的說法感到意外。

核武專家則指出，以色列呈交的情報雖與核武研發技術有關，但目前看來仍屬於「研究階段」。中道立場的核武問題專家路易斯（Jeffrey Lewis）指出：「這些看起來像是科學研究，不像是緊急衝刺造出核彈。但毫無疑問，伊朗希望保留擁核的選項。」

根據美國情報部門的內部評估，以色列的攻擊已將伊朗的核發展進程延後五至六個月，且若攻勢持續，破壞程度可能進一步擴大。美國中央司令部司令庫里拉（Erik Kurilla）日前也在參議院表示，伊朗已逼近90%武器級濃縮鈾門檻，如決定組裝核彈，最快一週內就能取得首批約25公斤濃縮鈾，三週內可累積足夠製造多枚核武的材料。

《華爾街日報》並指出，雖然美國情報界去年對國會的報告曾提到，伊朗已進行可加速製造核裝置的活動，但卻未重申以往常見的「伊朗目前並未從事可驗證核武裝置所需的關鍵工作」這句評語，顯示立場可能出現微妙轉變。

報導最後指出，儘管爆炸聲尚未停歇，德黑蘭已向外釋出重啟核談判的訊號，條件是以色列暫停空襲。伊朗官員認為，以色列若想對像是深埋在山體下的福爾多濃縮設施造成實質打擊，仍需仰賴美方支援。情報落差、地緣盤算與軍事節奏的錯位，正為中東局勢增添更多變數。

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