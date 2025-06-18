美軍吃「出征餐」？傳華府考慮參戰 助以色列摧毀伊朗核設施

原先要前往中東接替「卡爾文森號」的「尼米茲號」打擊群，目前正加速趕赴中東。圖為尼米茲號。（法新社）

2025/06/18 19:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以伊衝突持續升溫，美國最近大動作調派部隊前往中東周邊待命，國際關注美軍是否會介入這場戰事。近日有美軍士兵在社群發布影片，分享軍中罕見吃起「牛排加龍蝦」的餐點組合，有人指稱這類豪華餐點，通常被視為美軍準備展開軍事行動的「出征餐」，引發熱議。

與此同時，有消息傳出美國總統川普正在考慮加入以色列打擊伊朗核設施的行動，川普也要求伊朗「無條件投降」，並直言美國的耐心快被「消耗殆盡」！

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以色列與伊朗的衝突越演越烈，雙方朝彼此國土互轟也進入第6天，伊朗已被逼到釋出核戰威脅，引發外界擔憂中東局勢失控。美方開始有所動作，繼調動大批加油機至歐洲、航艦尼米茲號（USS Nimitz）打擊群從南海加速馳援中東，與卡爾文森號（USS Carl Vinson）打擊群在該區域會師後，美官員今透露美軍也正擴大中東地區周邊的戰機部署，包括F-16、F-22和F-35等型號的戰鬥機。

美軍的動作讓外界猜測華府有計畫介入以伊衝突。值此之際，近日在Tiktok等平台有美國大兵分享軍中餐食罕見提供牛排和龍蝦組合，有近20萬人追蹤的X推主「海外爆料」今天分享相關影片，指稱這類晚餐在美軍通常意味著軍事行動前的「出征餐」，引發討論。

不過有網友認為，這應該只是美國陸軍慶祝建軍250週年的「慶祝餐」；有人則稱美軍本來就會不定期提供豪華些的餐點犒勞士兵，「出征餐」不過是美軍內部的「老兵玩笑」，不用小提大作。

但據《BBC》報導，有消息稱美國的確正在考慮「參戰」，主要是協助以色列摧毀伊朗的核設施。以色列上週五（13日）發動「雄獅崛起」行動以來，伊朗多座核設施遭毀，據稱目前僅剩一座位於地下300英尺（91.44公尺）的「福爾多核設施」（Fordow Fuel Enrichment Plant，地下鈾濃縮設施）尚未遭到襲擊。由於該設施位處地表下難以摧毀，因此需要美國出手幫助，而川普正在考慮加入以色列針對伊朗地下核設施的打擊行動。

對此，另據《路透》報導，伊朗駐聯合國大使今天（18日）表示，伊朗已向華府傳達訊息，如果美國直接介入以色列的軍事行動，伊朗將予以「堅決回應」；伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）稍早透過官媒發表以伊衝突爆發以來首次全國談話，也向美國撂話，美軍對伊朗的任何攻擊，都將遭致無法挽回嚴重後果，「了解伊朗歷史的人都知道，伊朗人對充滿威脅的言語反應不佳，我方不會接受強加的和平或戰爭。」

在哈米尼撂話以前，川普17日才稱美國已確切掌握哈米尼的藏身之處，但目前「無意消滅他，至少目前沒有這個打算」，間接證實以色列曾與美國討論哈米尼的「斬首計畫」；川普還要求伊朗無條件投降，並警告美國的耐心快被「消耗殆盡」。

近日在Tiktok等平台有美國大兵分享，餐食罕見提供牛排和龍蝦組合，X推主「海外爆料」指稱，這類晚餐在美軍通常意味著軍事行動前的「出征餐」。（圖翻攝自X平台）

近日在Tiktok等平台有美國大兵分享，餐食罕見提供牛排和龍蝦組合，X推主「海外爆料」指稱，這類晚餐在美軍通常意味著軍事行動前的「出征餐」。（圖翻攝自X平台）

18日有消息稱，川普正在考慮加入以色列針對伊朗地下核設施的打擊行動。（美聯社）

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