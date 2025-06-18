草木皆兵！伊朗深陷「間諜恐慌」白天拉窗簾、頻收包裹者都可疑

以色列襲擊伊朗首都德黑蘭後，遠處一座煉油廠冒出濃煙，伊朗目前身陷間諜恐慌中，官方也展開大舉掃蕩。（法新社）

2025/06/18 20:06

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列日前突襲伊朗，據信得以精準打擊伊朗核設施與高層的幕後功臣，正是以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）。以國甚至在攻擊發動前，就已將武器走私進伊朗境內並從內部發動攻擊，引發伊朗當局震驚與恐慌，展開大規模掃蕩，短短幾日內已逮捕數十名疑似間諜者，社會瀰漫不安氛圍。

據《CNN》報導，自以色列13日發動襲擊以來，伊朗首都德黑蘭已逮捕至少28人，指控其為以色列從事間諜活動。16日，伊朗當局甚至對一名兩年前被控間諜罪的男子執行絞刑，外界認為此舉意在向潛在協力者發出「絕不寬貸」的強烈警告。

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與此同時，伊朗中部核設施密集的伊斯法罕地區，也因被以色列點名為打擊目標，當地警方展開全面掃蕩，一口氣逮捕多達60人，罪名包括在網路上轉發支持「猶太復國主義政權」的內容，或被指控危害「社會心理安全」。

報導指出，此波間諜恐慌源自情報界的震撼消息，摩薩德特工不僅成功滲透伊朗，甚至在空襲前夕將武器走私入境，並用以發動內部攻擊，顯示以色列情報已深入伊朗國土核心。伊朗情報部自此呼籲全民警惕周遭可疑行為，發布多項「識別潛在叛徒」指導方針。

伊朗情報部提醒民眾注意配戴口罩或護目鏡、駕駛皮卡車、攜帶大型包包，或拍攝軍事、工業區及住宅區者。伊朗國營媒體《努爾新聞》（Nour News）也刊出多張街頭警告海報，呼籲人們留意頻繁收取包裹、屋內傳出異常聲響以及白天也拉緊窗簾的鄰居。另有海報建議，房東應即通報近期新租戶資訊。

伊朗警察局長拉丹（Ahmad-Reza Radan）16日發表影片聲明，敦促叛徒主動現身認罪，聲稱「被敵人欺騙的人」有可能獲得寬容與尊重；反之，若遭逮捕，將承受與「猶太復國主義敵人」同樣的下場。

伊朗司法部長埃傑赫伊（Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i）更強調，在當前類似戰爭狀態下，對與以色列勾結者「必須迅速起訴、迅速懲罰」，展現零容忍態度。

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