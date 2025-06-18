川普若不幫以色列摧毀伊朗核設施 《華爾街日報》︰將向中國釋出不挺台訊號

《華爾街日報》發表社論指出，美國若不果斷協助以色列摧毀伊朗核武設施，將對中國釋放出「無意保衛台灣」的訊號。圖為以色列空襲後，伊朗首都德黑蘭街頭懸掛起在攻擊中喪生的伊朗將領與核科學家肖像看板。（法新社）

2025/06/18 17:02

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》6月17日發表「伊朗是川普的威懾時刻」社論指出，川普正處在重塑美國全球威懾力的關鍵戰略時刻，美國若不果斷協助以色列摧毀伊朗核武設施，將對中國釋放出「不可能保衛台灣」的訊號。

該社論指出，美國前總統拜登的任期從他把阿富汗拱手讓給塔利班的那一天起就開始衰落，美國的威懾力崩潰，美國的敵人看到了在烏克蘭和中東發動攻擊的時機。如果川普幫助以色列摧毀伊朗的核武計畫，他就有機會扭轉拜登在阿富汗留下的遺產，並恢復美國的威懾力。

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但正如川普多次強調那樣，若伊朗願意在國際監督下拆除濃縮鈾設施和摧毀離心機，並同意未來不受阻撓地接受檢查，美國與以色列將中止軍事行動。但儘管伊朗冒著失去大量非核子軍事力量和高級指揮官的風險，至今仍拒絕這樣做，顯示這個伊斯蘭政權對於核武的渴望遠勝於對和平的渴望。

全世界都在密切關注川普對伊朗拒絕配合的回應，尤其是莫斯科和北京的強硬派，川普是否會幫助盟友消除全球和平威脅，並削弱美國敵對軸心的某個成員，還是會屈服於國內左右翼勢力而採取綏靖政策。

有輿論認為，以色列目前對伊朗的攻擊表現出色，因此美國沒有必要加入這場戰鬥。然而，儘管以色列已嚴重破壞伊朗納坦茲（Natanz）地下的濃縮鈾設施，深埋於山體中的福爾多（Fordow）濃縮鈾設施才是關鍵目標，而唯有美國具備能摧毀該處的深層穿透炸彈與專用轟炸機。

另有一些人擔心，美國若援助以色列將招致伊朗的報復，進而擴大戰爭。伊朗也曾揚言，若以色列發動攻擊，伊朗就會採取報復行動。但伊朗至今尚未付諸行動，顯示伊朗深知，美軍一旦發動反擊，可能對其政權造成致命打擊。

針對孤立主義者聲稱，對伊朗軍事行動升級，甚至可能重演伊拉克戰爭泥淖。但目前美國並無派遣地面部隊參戰的計畫，如果美國不空襲福爾多，以色列更有可能對伊朗發動地面戰爭，美國空襲摧毀福爾多的濃縮鈾設施，或許能更快結束戰爭，並減少雙方傷亡。

該社論批評拜登政府在俄烏戰爭與伊朗支持的葉門「胡賽武裝組織」（Houthis，又稱「青年運動」） 在紅海襲擊美國船隻時，屢屢猶豫不決，擔憂戰爭升級而不敢作出強有力回應，導致俄羅斯和伊朗掌握衝突節奏，認為川普應避免重蹈覆轍，應掌握這個至關重要的威懾時刻，堅決回應伊朗的挑釁。

該社論指出，「如果美國不幫助其最強大、最忠誠的盟友之一完成消除伊朗在無爭議空域核威脅的任務，那麼向中國傳遞的訊息就是，美國不可能保衛台灣」，從克里姆林宮的政委到北戴河的中共高層，每個人都會看到這一點。

該社論最後指出，若川普幫助以色列執行自己針對伊朗核計畫劃定的紅線，他就能發出一個訊號：美國的威懾力再次發揮了作用。阿富汗的慘敗，以及拜登執政時期的其他失敗，將在歷史的後視鏡中逐漸消退。

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