BBC：莫迪告知川普印度不接受第三方調解克什米爾問題

印度外交秘書米斯里表示，總理莫迪17日在通話中向美國總統川普稱，印度絕不會接受第三方在克什米爾問題上對巴基斯坦進行調解。圖為莫迪。（美聯社）

2025/06/18 17:06

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕印度與巴基斯坦5月因克什米爾問題爆發激烈衝突，引發美國介入，美國總統川普5月10日宣布，雙方在美國斡旋下實現停火。紛爭平息後川普多次聲稱，他利用貿易作為槓桿促使雙方達成協議，但近日印度外交秘書米斯里（Vikram Misri ）表示，總理莫迪17日在通話中向川普傳達印度立場，絕不會接受第三方在克什米爾問題上進行調解。

根據《BBC》報導，米斯里聲稱，莫迪明確告訴川普，「印度與美國之間在任何層級上都未就貿易協議進行談判，也未討論美國在印度與巴基斯坦之間進行調解的事宜」，關於停止軍事行動的談判，是印度和巴基斯坦之間通過雙方軍方現有渠道直接進行。

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克什米爾對印度和巴基斯坦來說一直是充滿爭議的問題，兩國都聲稱對整個克什米爾擁有主權，數十年來雙邊談判尚未達成任何解決方案。印度將克什米爾視為其領土並排除任何談判，尤其是透過第三方進行談判。

印度指責巴基斯坦4月22日在印控克什米爾地區對遊客發動攻擊，造成26人死亡，其中大部分是遊客，此後印度和巴基斯坦緊張局勢升溫。印度5月對巴基斯坦境內基礎設施進行空襲，強調打擊目標是恐怖主義基礎設施，之後邊境兩側爆發為期4天的激烈軍事行動。

在印度與巴基斯坦衝突可能進一步升級情況下，川普5月10日宣布，印度和巴基斯坦已同意在美國斡旋下實現「全面且立即的停火」；巴基斯坦支持美國斡旋停火的說法，而印度一直否認美國有任何干預。

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