伊朗終於開張！以色列無人機首度遭到地對空飛彈擊落畫面曝

伊朗國家電視台（IRIB）宣布成功擊落以色列無人機，以色列軍方承認損失。（圖擷自X）

2025/06/18 17:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列13日突襲伊朗後，以伊兩國連日互轟進入第6天，昨晚傳出1架以色列無人機遭到伊朗擊落，是以伊戰事爆發以來，伊朗首度擊落以色列飛機的確切戰果。

綜合外媒報導，以伊戰事爆發後，以色列戰機多次長途奔襲空襲伊朗，伊朗方面聲稱在大不里士擊落1架F-35，並俘虜了女飛官，還公布所謂的飛機殘骸，不過遭質疑是AI製圖；現伊朗國家電視台（IRIB）又宣布成功擊落以色列無人機，伊朗記者在疑似以色列赫耳墨斯900無人機（Hermes 900）殘骸前進行報導。

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以色列方面承認，昨晚1架無人機遭1枚地對空飛彈擊落，不過強調沒有資訊外洩的疑慮；以軍表示，目前軍方在伊朗西部和德黑蘭擁有制空權，並正在努力在伊朗其他地區也奪取制空權，以阻止伊朗對以色列的彈道飛彈襲擊。

赫耳墨斯900無人機是以色列的一種中型多用途無人機（UAV），用於執行中高度長時間（MALE）戰術任務，能持續飛行超過30小時，最高高度為30000英尺（約9100公尺），巡航速度為時速112公里，最高可達時速220公尺，主要用於執行偵察、監視和通信中繼等任務。翼展有15公尺長，重970公斤，有效載荷為300公斤。

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