釋出17秒「手摸核彈」影片！伊朗官媒預告今晚會有大驚喜

2025/06/18 17:07

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕以伊衝突急遽升溫,國防系統受到重創的伊朗似乎打算豁出去,最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)今天凌晨在社群發布一張令人不安的圖片,宣告「戰鬥開始了!」;伊朗官媒也發布一段「手摸核彈」的影片,預告今晚將有巨大「驚喜」!威脅意味濃厚,引發國際高度關注。

以色列上週五(13日)無預警對伊朗發起大規模突襲行動,重創伊朗國防系統及包括核子發展等重要設施,並有多名軍事指揮官、核科學家遭精準擊殺,據稱以色列與美國也曾討論「斬首」伊朗最高領袖哈米尼,但美國總統川普目前表示反對。

請繼續往下閱讀...

遭受如此慘重的打擊,伊朗也對以色列本土展開回擊,雙方互轟至今來到第6天。伊朗似乎已經被逼急了,哈米尼18日凌晨在X平台發布一張令人感到不安的圖片,可以看到數道火球如雨般轟炸某座城池,一名身邊有兩頭雄獅的持劍男子率領眾人攻入城池。哈米尼以波斯語宣告:「「以尊貴的海達爾(Haidar)之名,戰鬥開始了!」

伊斯蘭教創立者及先知穆罕默德(Muḥammad)的堂弟阿里(Ali),被什葉派穆斯林視為穆罕默德的繼承者、首位伊瑪目(阿拉伯語中的宗教領袖),海達爾是其稱號之一

不僅如此,伊朗國家電視台(Iranian TV)今天也預告:「今晚將會發生一件讓世界銘記數世紀的巨大「驚喜」!」;伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台(IRIB)旗下的阿拉伯通訊社,今晨則在X平台發布一段長17秒的影片,只見一隻手正撫摸著一枚核彈,畫面右方還寫著「也許」2字,警告意味相當濃厚,國際擔憂伊朗被逼到狗急跳牆,發動核戰爭。

JUST IN - Iranian TV: There is a surprise tonight that the world will remember for centuries pic.twitter.com/rO4sv7MKoV