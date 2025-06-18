釋出17秒「手摸核彈」影片！伊朗官媒預告今晚會有大驚喜

伊朗官媒18日發布「手摸核彈」的警告片。（圖翻攝自X平台）

2025/06/18 17:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以伊衝突急遽升溫，國防系統受到重創的伊朗似乎打算豁出去，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天凌晨在社群發布一張令人不安的圖片，宣告「戰鬥開始了！」；伊朗官媒也發布一段「手摸核彈」的影片，預告今晚將有巨大「驚喜」！威脅意味濃厚，引發國際高度關注。

以色列上週五（13日）無預警對伊朗發起大規模突襲行動，重創伊朗國防系統及包括核子發展等重要設施，並有多名軍事指揮官、核科學家遭精準擊殺，據稱以色列與美國也曾討論「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，但美國總統川普目前表示反對。

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遭受如此慘重的打擊，伊朗也對以色列本土展開回擊，雙方互轟至今來到第6天。伊朗似乎已經被逼急了，哈米尼18日凌晨在X平台發布一張令人感到不安的圖片，可以看到數道火球如雨般轟炸某座城池，一名身邊有兩頭雄獅的持劍男子率領眾人攻入城池。哈米尼以波斯語宣告：「「以尊貴的海達爾（Haidar）之名，戰鬥開始了！」

伊斯蘭教創立者及先知穆罕默德（Muḥammad）的堂弟阿里（Ali），被什葉派穆斯林視為穆罕默德的繼承者、首位伊瑪目（阿拉伯語中的宗教領袖），海達爾是其稱號之一

不僅如此，伊朗國家電視台（Iranian TV）今天也預告：「今晚將會發生一件讓世界銘記數世紀的巨大「驚喜」！」；伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）旗下的阿拉伯通訊社，今晨則在X平台發布一段長17秒的影片，只見一隻手正撫摸著一枚核彈，畫面右方還寫著「也許」2字，警告意味相當濃厚，國際擔憂伊朗被逼到狗急跳牆，發動核戰爭。

JUST IN - Iranian TV: There is a surprise tonight that the world will remember for centuries pic.twitter.com/rO4sv7MKoV — Insider Paper （@TheInsiderPaper） June 17, 2025

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