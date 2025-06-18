網傳中國法官助理捲款12億逃亡日本 疑本人發聲：「上面有人」轉走鉅款

中國法官助理白彬傳出捲款3億人民幣逃亡日本，不過，X上近來出現疑似為白彬的帳號喊冤。（圖擷自@LUOXIANGZY）

2025/06/18 17:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京第三中級人民法院法官助理（非法官）白彬，近來傳出捲款3億人民幣（約新台幣12.35億）逃亡日本，不過，X社群平台17日出現疑似為白彬的帳號，他強調自己根本沒有攜帶鉅款，而是「上面有人」將7000萬人民幣（約新台幣2.88億元）的款項轉走。

從X帳號上的文章可以看到，自稱是白彬的發文者表示，這起事件所涉及的鉅額資金，是來自中央紀律檢查委員會查辦的貪污受賄案，被告家屬繳納了7000萬人民幣費用，希望藉此讓案件緩一緩。

請繼續往下閱讀...

發文者說，這筆錢原本應該由紀檢監察系統依法上交國庫，但相關領導（來自法院中層、紀檢系統）決定套用另1起「集資詐騙案」的案號，將資金偽裝成準備發還給詐騙受害者的款項，至於7000萬人民實際上是被轉移到其他地方了。

發文者指出，他身為輔助執行的人員，多次對這種不合規範的處理方式提出疑問，但得到的回應是「別問太多」、「上面有人」、「你只負責流程，不需要承擔責任」，最終他在巨大的壓力與暗示下，被迫按照指示的程序完成操作。

不過，發文者透露他有保存關鍵階段的擷圖、文件、指令、部分帳戶、詐騙受害者名單比對情況等資料，其中包括從帳戶匯款至指定領取人的銀行交易紀錄。

發文者表示，在完成資金轉移後的2個月左右，他的任職單位突然多次召開內部談話會，還有人暗示他「主動承擔」，並且有傳言指稱紀檢部門準備調查中層主管以下的實際操作人員，讓他逐漸感到自己將成為代罪羔羊。

發文者說，今年3月他依照正常審核程序赴日本旅遊，返回中國後按照規定繳交護照，孰料4月上班時上司突然找他過去聊天，期間暗示「最近你如果有什麼情況，要及時和組織說，我還能幫你壓下來，回去好好想想。」

發文者透露，最初他以為轉移資金的事和自己關係不大，因此還是每天照常上班，過了1週後上司又找他過去，並向他出示了舉報信函，上面印有「白彬即將叛逃」的大字，讓發文者嚇出一身冷汗。

發文者表示，到了當天下班時，他突然在包包裡摸到了不明信封，拆開後赫然就是自己的護照，那時他明白幕後之人已給了許多暗示，如果自己再不跑就真的要出事了。

發文者強調，他在4月19日以中國護照正常購票出境赴日，讓他感到奇怪的是中國海關並未攔截，由於行動相當倉促，他沒有攜帶任何鉅額現金、貴金屬或虛擬資產。

發文者指出，網傳他捲走3億人民幣全是捏造的，畢竟他在日本的起居、通訊、生活都要依賴朋友接濟，而且若想在中國境內轉移大額資金是受到嚴格監管的。

目前尚不清楚發文者是否確實為白彬，其所陳述的內容真實與否也難以確認，不過，發文者透露自己手上還有掌握相關證據，之後會陸續對外公開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法