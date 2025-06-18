貝佐斯威尼斯婚禮 抗議人士嗆「這裡沒你空間！」揚言擾亂

亞馬遜創始人貝佐斯下週將和未婚妻桑切斯於威尼斯舉行盛大婚禮，但婚禮尚未舉辦就遭到一系列抗議。（法新社）

2025/06/18 16:43

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕亞馬遜創始人貝佐斯下週將和未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）於威尼斯舉行盛大婚禮，但婚禮尚未舉辦就遭到一系列抗議。抗議人士認為威尼斯遭到剝削，或淪為讓有錢人更富有的活動背景。

根據《BBC》報導，數百名貴賓將於6月23日至28日抵達威尼斯參加貝佐斯婚禮，婚禮將覆蓋整個馬焦雷島（island of san giorgio maggiore）。對此隸屬於「這裡沒貝佐斯空間」（No Space for Bezos）組織的托尼內利（Federica Toninelli）表示，威尼斯正被當作一個展示廳或舞台。她認為，該婚禮象徵外來者對威尼斯剝削，威尼斯現在只是一筆資產。

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「這裡沒貝佐斯空間」在聖喬治馬焦雷教堂的鐘樓和里阿爾托橋展開反對貝佐斯橫幅。下週該組織計劃跳入運河阻礙水上計程車（water taxis），並堵塞威尼斯各種狹窄街道，阻止婚禮賓客到達會場，以此擾亂慶祝活動。

抗議人士在社群媒體上呼籲人們加入抗議活動，並指責保守派威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）把居民當成麻煩。抗議人士認為，威尼斯在布魯尼亞羅眼中唯一有效用途就是作為讓有錢人更富有的活動背景。

對此布魯尼亞羅聲稱，為抗議者感到羞恥。他說「還有哪個城市會組織一個委員會來反對如此重要人物的婚禮？」

聖馬可商店老闆協會會長、珠寶商託卡齊安（Setrak Tokatzian）也主張，抗議者傷害了威尼斯。他認為，像貝佐斯婚禮這類活動能帶來工作和財富，否則威尼斯只剩成本越來越低的旅遊業。

貝佐斯和桑切斯已經相戀多年，並於2023年訂婚。該婚禮預計將有約200位賓客出席，其中許多人將入住威尼斯最奢華的酒店，以及貝佐斯遊艇「科魯號」（Koru）和「阿貝奧納號」（Abeona）。

根據《Vogue》雜誌報導，賓客名單可能包括美國商人及模特卡戴珊（Kim Kardashian）和美國流行歌星凱佩芮（Katy Perry）。卡戴珊上個月參加桑切斯在巴黎舉行的單身派對，佩芮今年早些時候曾與桑切斯一同乘坐航太公司藍色起源的火箭前往太空。

亞馬遜創始人貝佐斯下週將和未婚妻桑切斯於威尼斯舉行盛大婚禮，但婚禮尚未舉辦就遭到一系列抗議。（法新社）

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