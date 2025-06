馬克宏遭妻子推臉引關注後 和義總理說悄悄話被翻白眼再掀熱議

2025/06/18 15:47

〔即時新聞/綜合報導〕法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)先前被妻子碧姬(Brigitte Macron)推臉引發各界議論,沒想到馬克宏如今在G7會議上又被拍到和義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)說悄悄話,讓梅洛尼當場翻白眼,使得外界相當好奇悄悄話內容。

據《福斯新聞》報導,16日在加拿大卡納納斯基斯(Kananaskis)舉行的G7峰會上,美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和歐盟的領導人舉行圓桌會議,就在眾人才剛入座時,馬克宏突然向坐在旁邊的梅洛尼竊竊私語。

從現場畫面可以看到,梅洛尼原本還把身體側過去認真傾聽,但沒過多久就轉頭瞪了馬克宏一下並賞他一個大白眼,由於馬克宏講話時用拳頭遮住了嘴巴,恐怕連唇語專家也無法分析悄悄話內容。

不過,各國網友們對於馬克宏的行為和梅洛尼的反應展開熱烈討論,有人直呼梅洛尼看起來好漂亮,馬克宏可能是被她吸引了;還有人認為馬克宏可能就是比較喜歡強勢大姊姊類型(馬克宏妻子碧姬比他大24歲,並且是師生戀),不過梅洛尼顯然不喜歡馬克宏。

據了解,這已經不是梅洛尼首次被拍到翻白眼,2024年她出席北約會議時,由於時任美國總統的拜登和北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)遲到,梅洛尼在沒戴手錶的情況下看向手腕,並且對其他國家領導人翻白眼表達自己的不耐煩。

