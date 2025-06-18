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    馬克宏遭妻子推臉引關注後 和義總理說悄悄話被翻白眼再掀熱議

    法國總統馬克宏在G7峰會向義大利總理梅洛尼說悄悄話，被梅洛尼賞了一個大白眼。（圖擷自@aqmoncaleanowtr「X」帳號）

    法國總統馬克宏在G7峰會向義大利總理梅洛尼說悄悄話，被梅洛尼賞了一個大白眼。（圖擷自@aqmoncaleanowtr「X」帳號）

    2025/06/18 15:47

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前被妻子碧姬（Brigitte Macron）推臉引發各界議論，沒想到馬克宏如今在G7會議上又被拍到和義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）說悄悄話，讓梅洛尼當場翻白眼，使得外界相當好奇悄悄話內容。

    《福斯新聞》報導，16日在加拿大卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行的G7峰會上，美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和歐盟的領導人舉行圓桌會議，就在眾人才剛入座時，馬克宏突然向坐在旁邊的梅洛尼竊竊私語。

    從現場畫面可以看到，梅洛尼原本還把身體側過去認真傾聽，但沒過多久就轉頭瞪了馬克宏一下並賞他一個大白眼，由於馬克宏講話時用拳頭遮住了嘴巴，恐怕連唇語專家也無法分析悄悄話內容。

    不過，各國網友們對於馬克宏的行為和梅洛尼的反應展開熱烈討論，有人直呼梅洛尼看起來好漂亮，馬克宏可能是被她吸引了；還有人認為馬克宏可能就是比較喜歡強勢大姊姊類型（馬克宏妻子碧姬比他大24歲，並且是師生戀），不過梅洛尼顯然不喜歡馬克宏。

    據了解，這已經不是梅洛尼首次被拍到翻白眼，2024年她出席北約會議時，由於時任美國總統的拜登和北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）遲到，梅洛尼在沒戴手錶的情況下看向手腕，並且對其他國家領導人翻白眼表達自己的不耐煩。

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