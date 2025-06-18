劇情大逆轉！「城市殺手」小行星不撞地球了 最新目標竟是它

小行星撞擊地球藝術圖。NASA最新觀測已完全排除小行星「2024 YR4」撞擊地球的風險，但預測其在2032年有4.3%的機率撞上月球。（路透資料照）

2025/06/18 15:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾被視為「城市殺手」並一度引發撞擊地球憂慮的小行星「2024 YR4」，其最新動態出現驚人轉折！美國航太總署（NASA）運用韋伯太空望遠鏡（JWST）的最新觀測數據指出，這顆小行星撞擊地球的機率已確定歸零，但在2032年撞上月球的機率卻不降反升。部分科學家甚至對此「拭目以待」，希望能藉此難得機會，首次完整觀測已知小行星撞擊月球的過程。

根據科學網站《Live Science》報導，NASA在今年5月利用韋伯望遠鏡的近紅外相機，對小行星「2024 YR4」進行了迄今最精準的軌道追蹤。分析顯示，在可預見的未來，地球並無任何遭其撞擊的風險；然而，它在2032年12月22日撞擊月球的機率，已從3月估算的3.8%微幅上升至4.3%。NASA表示，隨著觀測數據增加，撞擊機率的變動屬正常現象，預計在2028年該小行星再度接近地球時，將進行更進一步的觀測。

請繼續往下閱讀...

這顆寬約53至67公尺、大小相當於1座比薩斜塔的小行星，因其威力足以摧毀整座城市（相當於500顆廣島原子彈），在去年12月被發現後，一度被列為「潛在危險小行星」。今年2月，其撞擊地球的機率一度攀升至3.1%，引發全球高度關注。不過，隨著韋伯望遠鏡等地面與太空觀測儀器投入追蹤，科學家對其軌道的掌握越來越精確，最終完全排除了撞擊地球的可能。

有趣的是，當地球警報解除的同時，月球的風險卻持續升高。對此，部分科學家反而感到興奮。英國女王大學貝爾法斯特分校物理學教授費茲西蒙斯（Alan Fitzsimmons）便表示，他對月球撞擊「充滿期待」。他解釋，這樣的撞擊對月球不會有任何影響，卻能讓科學家首次有機會，研究1顆已知大小與成分的小行星撞擊月球後，形成隕石坑的完整過程，這將是極其寶貴的科學數據。

「2024 YR4」目前正朝太陽系外側飛行，暫時脫離了地面望遠鏡的觀測範圍。科學家先前是動用了韋伯望遠鏡備用的觀測時間，才得以在4月及5月對其進行追蹤。NASA表示，將待其於2028年重返地球附近時，再對其進行新一輪的密集觀測。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法