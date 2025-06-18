印尼火山爆發火山灰直衝萬米高空 往返峇里島航班大受影響

印尼沃托比拉基拉基火山17日再度噴發，火山灰直衝1萬公尺高空，警戒飆至最高級。（法新社）

2025/06/18 15:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼中南部勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）昨（17）日劇烈噴發，火山灰柱高達1萬公尺，創下近期新高紀錄。印尼當局火速將火山警戒提升至最高級，並警告若遇降雨恐引發熔岩洪流。多家航空公司也受到波及，今（18）日已有超過20個航班因火山灰擴散而取消。

綜合外媒報導，印尼火山和地質災害減災中心（PVMBG）表示，當地時間17日下午5時35分左右，位於東南部弗洛勒斯島（Flores）的勒沃托比拉基拉基火山突然劇烈噴發，火山灰如巨大蘑菇雲直衝天際，在方圓90至150公里外的城市都清晰可見。

請繼續往下閱讀...

噴發後，火山活動持續高漲，短短兩小時內觀測到超過50次火山動態，遠高於平時每日8至10次的活動頻率。儘管目前尚未傳出傷亡，當局仍提醒民眾避免接近火山周邊，並留意後續可能伴隨的強降雨及熔岩流風險。

火山灰大規模飄散也嚴重影響航空交通，18日已有超過20個航班取消，包括印度航空、紐西蘭航空、捷星航空、吉祥航空、新加坡航空與維珍澳洲航空等公司均取消往返峇里島與弗洛勒斯島的航線。

勒沃托比拉基拉基火山近期活動頻繁，今年5月火山灰高度達5500公尺，當局也將警報升至最高級。去年11月的噴發則釀成9人死亡、數十人受傷的慘劇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法