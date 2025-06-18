決定與以色列衝突結果？ CNN：伊朗有1300枚中程彈道飛彈

專家指出，伊朗與以色列衝突結果可能取決於伊朗中程彈道飛彈數量。圖為以色列防空系統「鐵穹」攔截伊朗飛彈。（歐新社）

2025/06/18 16:36

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在以色列與伊朗衝突愈演愈烈情況下，外界越發關注局勢發展。最近有專家指出，這場決定性衝突結果可能取決於一個簡單數字，即伊朗中程彈道飛彈數量。

專家們針對伊朗中程彈道飛彈數進行分析，其中預測的最高數量為1300枚。

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根據《CNN》報導，伊朗在過去14個月裡向以色列發射了約700枚中程彈道飛彈，且伊朗剩餘武器庫近日遭受以色列猛烈空襲。以軍聲稱，至少有三分之一中程彈道飛彈發射器已被以色列空襲，這可能進一步削弱伊朗反擊以色列能力。保衛民主基金會資深研究員塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）認為，目前伊朗有1300枚中程彈道飛彈。

美國中央司令部司令麥肯齊（Kenneth McKenzie）將軍2023年指出，伊朗擁有超過3000枚不同射程飛彈。塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）聲稱，其中可能有1000至2000枚是中程彈道飛彈，射程可達伊朗和以色列之間的1400公里。

其他專家推測的伊朗中程彈道飛彈數量，比塔勒布魯預估的小不少。以色列退休海軍情報官員、現任貝京-薩達特戰略研究中心高級研究員平科（Eyal Pinko）博士說「考慮到他們近日發射了大約400到500枚飛彈，且以色列摧毀部分武器庫，我認為他們現在擁有700到800枚。」

塔勒布魯表示，伊朗不希望其中程彈道飛彈庫存「降至四位數以下」。塔勒布魯指出，伊朗雖擅長危機管理，但在常規作戰方面表現不佳。伊朗不得不在戰爭時期而非危機時期使用這些彈道飛彈，恰恰使其陷入飛彈數量困境。

專家分析，伊朗武器庫的耗盡可能會加劇其透過談判脫離衝突意願，同時也可能使以色列在接下來幾日的軍事行動變更加猛烈。

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