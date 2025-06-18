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    紐西蘭機密文件：中國試圖淡化試射洲際彈道飛彈

    根據法新社取得的文件，紐西蘭外交官私下警告，中國試圖透過淡化去年9月在太平洋試射一枚具備核能力飛彈的重要性，來誤導外國政府。圖為中共洲際彈道飛彈發射情形。（資料照，圖翻攝自中國軍號；本報製表）

    根據法新社取得的文件，紐西蘭外交官私下警告，中國試圖透過淡化去年9月在太平洋試射一枚具備核能力飛彈的重要性，來誤導外國政府。圖為中共洲際彈道飛彈發射情形。（資料照，圖翻攝自中國軍號；本報製表）

    2025/06/18 15:11

    〔中央社〕根據法新社取得的文件，紐西蘭外交官私下警告，中國試圖透過淡化去年9月在太平洋試射一枚具備核能力飛彈的重要性，來誤導外國政府。

    中國人民解放軍火箭軍2024年9月朝南太平洋的法屬玻里尼西亞（French Polynesia）附近的公海，發射一枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，震撼南太平洋。

    法新社取得的政府機密文件顯示，這次試射引發紐西蘭政府內部高度關切，儘管中國聲稱這只是「例行性」活動。

    文件證實，這是中國40多年來首次在國際水域上空試射遠程飛彈，直接再次提醒外界北京擁有強大的核打擊能力。

    高階外交官在給紐西蘭外交部長的備忘錄中寫道：「我們對中國將此描述為『例行性』測試感到擔憂。」

    紐西蘭高階外交官說：「然而這並非例行性，中國已有40多年未曾進行這類長程飛彈試射。我們不希望看見這種情節再次上演」。

    中國國防部當時宣稱，此次飛彈發射是年度軍事訓練例行性安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標，不過紐西蘭外交官私下譴責中國對此「錯誤描述」。

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