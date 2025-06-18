以色列武力賭博 可能促使伊朗加速核子計劃

以色列軍事指揮官和國際核子擴散專家認為，以色列對伊朗的襲擊，未對其廣泛分佈且受到嚴密保護的核子計劃造成嚴重損害。（法新社）

2025/06/18 14:00

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列在短短幾天戰爭中，消滅了伊朗多位高級軍事官員和頂級核科學家，並襲擊伊朗核計劃關鍵部分。以色列軍事指揮官和國際核子擴散專家認為，此舉展示以色列在軍事和情報領域主導地位，但並未對伊朗廣泛分佈且受到嚴密保護的核子計劃造成嚴重損害。對此專家指出，以色列武力賭博可能會促使伊朗加快研製核彈的努力。

根據《衛報》報導，伊朗問題專家、以色列摩薩德情報機構前研究主管沙因（ima Shine）表示，在過去一年裡作為伊朗政權防禦屏障的地區代理勢力相繼瓦解後，伊朗國內對於發展核計劃的可能性關注日益增加。

請繼續往下閱讀...

沙因聲稱，她從未見過有如此多關於核軍事能力討論。沙因強調，大多數討論集中在伊朗決定不製造核彈，而不是它是否有能力製造，但這種決定很容易被改變。

沙因補充，如果戰爭結束時伊朗核子計劃沒有被摧毀，從而讓伊朗得以突圍，伊朗很可能會製造核彈。

一位西方軍事官員也認為，以色列攻擊雖然被稱為先發制人，但同樣有可能刺激核擴散。該官員說「我認為如果他們在此之後擁有這種能力，就會盡快獲得核武器。」

以色列摧毀伊朗核計劃的最大障礙是，位於福爾多的核設施，該設施儲存著離心機和高濃縮鈾，因深埋山下難以摧毀。在以色列執行首次打擊後，以色列國家安全委員會主席哈內比（Tzachi Hanegbi）警告說，以軍無法獨自摧毀伊朗核子計劃。哈內比主張，以軍可以創造條件，促成一項由美國斡旋的長期協議，從而徹底阻止伊朗核子計劃。

雖然一位不願透露姓名的以色列軍方官員表示，以色列初步攻擊已將伊朗「突破」或製造出可運行核武的能力推遲幾個月。但《CNN》聲稱，美國情報官員認為，德黑蘭最多還需3年時間才能擁有投放核武器能力，因此這一延遲影響相對較小。

以色列摧毀伊朗核計劃的最大障礙是，位於福爾多的核設施。該設施因深埋山下難以摧毀。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法