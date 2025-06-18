中國上千年輕拜金女被拐歐洲賣淫 比利時警：還有保險套快遞員

比利時警察在街上巡邏。（法新社資料照）

2025/06/18 14:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕比利時警方破獲一個龐大賣淫網，據稱有多達上千名中國年輕女性受金錢誘騙至歐洲被迫賣淫，該案38名被告已於10日被移交刑事法庭，他們將於今年秋季受審，主要罪名包括人口販賣、拉皮條、洗錢、偽造文書等。

法國《世界報》（Le Monde）報導，該案經過長達8年多的調查，司法系統最初未對外界披露這一被稱作「蓮花」的案件。警方消息人士說，這個案件是「比利時司法史上最重要的案件之一」。如今，案件細節曝光，揭露了該組織的秘密及其前所未有的規模。

2017年6月，調查人員在安特衛普（Antwerp/Antwerpen）進行的一次搜查，發現了一個龐大的組織，其中包含多個獨立的「小組」，每個小組各有一名「領導」，手下成員分工極細，有負責招募的人、司機、安排預約的人、運送資金者，甚至有專責分發保險套的快遞員。

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比利時聯邦移民中心（Myria）已就此案提起民事訴訟。

這並非首例涉及外國賣淫網路的案件，但無疑是最引人注目的。據《標準報》（De Standaard）報導，被搗毀的組織據信是一個更大的，以西班牙某城市為中心的賣淫網，該網路觸角已經伸入法國、德國、瑞士、荷蘭和捷克。

據報導，2017年安特衛普突襲行動中繳獲的2名性工作者的手機顯示，她們曾被迫在義大利、波蘭等地賣淫。她們在私人公寓或在Airbnb租來的房子裡賣淫，以躲避警方。

這些年輕中國女性通常是透過網路招募來的，一些網站針對那些「想賺錢的漂亮女孩」打廣告，聲稱在歐洲可以有奢華生活或可以免費做整形手術，待這些中國女孩一抵達比利時，她們隨即被迫在至少2年的時間內賣淫。

2023年2月，警方在布魯塞爾等地首次逮捕了25名嫌疑人。據信，該組織的核心成員之一是一名80歲的中國男子，他在布魯塞爾市中心擁有一家酒店和一些公寓。

主要被告面臨最高15年的監禁，其中有5人還涉嫌共謀謀殺。

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