以色列滯外公民分階段返國 首架航班抵達本古里安機場

以色列政府宣布，已啟動一項分階段進行的返國計畫，協助因航班取消而滯留海外的公民返回國內，首架撤退航班已於今天（18日）上午自賽普勒斯拉納卡起飛抵達本古里安機場。圖為本古里安機場。（歐新社）

2025/06/18 13:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗衝突升高，以色列政府宣布，已啟動一項分階段進行的返國計畫，協助因航班取消而滯留海外的公民返回國內，首架撤退航班已於今天（18日）上午自賽普勒斯拉納卡起飛抵達本古里安機場。

綜合《CNN》等外媒報導，據以色列機場管理局聲明，此次行動將分階段進行，根據安全情勢和風險等級評估後逐步推進，並強調「以乘客、機組人員與飛機的安全為最優先考量」。此次行動是在以國13日宣布進入特別緊急狀態後執行，背景為與伊朗的衝突持續升溫，當時關閉領空、停課並禁止社交聚會。

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報導提及，首班撤退航班抵達後，乘客迅速完成入境與行李領取手續，過程採取加速通關措施。機場管理局強調，鑑於當前的安全局勢，旅客在機場的停留時間須降至最低，並呼籲民眾不要前往機場迎接返國親友，以減少機場人流與停留時間。

據了解，以色列航空（El Al Airlines）17日表示，已獲政府批准恢復航空，接回在與伊朗衝突期間滯留國外過民，預計18日將從賽普勒斯拉納卡、雅典、羅馬、米蘭和巴黎起飛，將所有被取消航班乘客送回以色列。另外，仍不會有客機從以色列起飛，公司已取消所有原訂於6月23日前的航空。

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