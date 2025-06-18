商場遭挾持白目警竟直接打電話來 中國女子中20刀因「假體」保命

杭州一名女子遭劫匪猛捅20刀，所幸有機智男友及隆乳假體保住一命。（本報合成，擷取自微博）

2025/06/18 13:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省杭州市一名馬姓女子日前在商場停車場遭陌生男子持刀挾持，期間她向男友求助，但杭州警方竟誤判為惡作劇未即時處理，直到男友自行透過定位才發現女友已被帶至嘉興桐鄉。當地警方趕到時，嫌犯當場持刀猛刺女子並自殘，最終女子因胸部假體幸運生還，而嫌犯則因傷重不治身亡。

綜合中媒報導，5月22日下午6時30分，馬女在杭州萬象城商場逛街後準備上車返家，卻遭李姓男子闖入副駕駛座，持刀抵住她的腰間，威脅說「不想死就關門」並強行挾持她駕車離開現場。過程中，馬女趁機傳訊向男友求救，男友隨即報警。

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令人震驚的是，杭州警方接報後未即時追查，反而直接致電正在被劫持的馬女。由於她當時不敢多言，只能回應「在開車」便匆忙掛斷，警方數度未能聯繫後竟誤認為是惡作劇報案，未積極追查便結案處理。

所幸男友機警，透過平板定位發現馬女手機訊號已移動至嘉興市桐鄉，立即聯繫當地警方。桐鄉警方迅速展開調查，終在一處農場空地發現目標車輛。警方接近時，李嫌驟然持刀狂刺馬女胸口二十多刀，再猛捅自己胸腹部自殘。員警立即將其制伏，並將兩人緊急送醫搶救。

馬女事後受訪表示，多處致命傷被其隆胸手術所植入的矽膠假體擋下，僅一刀傷及肺部，所幸送醫後已無生命危險。李姓男子則因自殘傷重不治，整起案件除引發社會震驚，也引發對杭州警方應變處置的強烈質疑。

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