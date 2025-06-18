防資料被送到以色列！伊朗要求公民停止使用 WhatsApp回應了

Meta旗下即時通訊平台WhatsApp17日回應WhatsApp隱私爭議，強調所有資訊都有端到端加密。（法新社）

2025/06/18 13:53

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列和伊朗持續衝突，《伊朗國家電視台》近日呼籲民眾刪除手機上WhatsApp、Telegram等相關應用程式，因他們認為這類應用程式是以色列「識別和鎖定個人主要手段」；對此WhatsApp17日強調，所有資訊都有端到端加密。

根據《CBS NEWS》報導，WhatsApp發言人表示，用戶通過WhatsApp發送給家人和朋友的消息都有端到端加密，這意味除發送者和接收者之外，任何人都無法收到消息。

請繼續往下閱讀...

WhatsApp發言人強調，不會鎖定用戶精確位置，也不會記錄每個人通訊對象，更不會追蹤人們發送的私人訊息。發言人補充，不會向任何政府提供批量信息，母公司Meta十多年來一直提供透明度報告，其中包括特定情況下被要求提供WhatsApp資訊的情形。

根據網路監測組織NetBlocks分析顯示，伊朗17日全國網路使用量下降了75%。該組織指出，此事在伊朗與以色列衝突不斷升級背景下所發生，代表伊朗可能會在關鍵時刻避免公眾獲取資訊。

WhatsApp由Facebook、Instagram和Threads母公司Meta擁有。Meta旗下平台先前曾在伊朗動亂時期成為專制政府攻擊目標；2022年22歲學生阿米尼（Mahsa Amini）在伊朗警方拘留期間死亡，伊朗政府面臨大規模抗議活動。Meta表示，伊朗當局在國內嚴厲限制Instagram，以抑制抗議者分享資訊能力。

雖然WhatsApp是一款端對端加密應用程式，但它並非無懈可擊。上個月以色列軟體公司NSO集團被判需賠償WhatsApp1.67億美元（約台幣49.3億元），原因是該公司在2019年入侵WhatsApp1400名使用者，包括行動人士和記者。該駭客行動涉及一種名為飛馬（Pegasus）的惡意軟體，該軟體能遠端安裝在手機上，並存取使用者麥克風、相機和GPS定位等功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法