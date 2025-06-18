父親節當天2女兒海中遇險 佛州父英勇救人卻溺斃

33歲父親威爾森為拯救2名在海中遇險的女兒，勇敢跳海救人，最終卻不幸溺斃。。（圖擷自「Viral Obits」臉書）

2025/06/18 15:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州在父親節當天（6月15日）發生一起悲劇，33歲父親為拯救2名在海中遇險的女兒勇敢跳海救人，最終卻不幸溺斃。

綜合外媒報導，當地警方表示，33歲父親威爾森（Antwon Wilson）16日與家人前往羅德岱堡（Fort Lauderdale）B海洋渡假村附近海灘休憩，孰料晚間7時20分左右發現女兒在海中掙扎，立即跳入水中施救。

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佛州消防局提及，威爾森成功抓住其中1名女兒並協助她漂浮，然不久後他自己卻沉入海中，事發當時救生員已在20分鐘前下班，但仍在附近，立即趕回現場展開救援。同時間有名來自俄亥俄州、正在度假的見義勇為男子薩德（Eslam Saad）聽到呼救聲後也立刻跳海幫忙。

薩德回憶，他聽聞呼救聲當下毫無猶豫就衝入海中，「我什麼都沒想，就直接跳進海裡」，他成功接觸到另1名女孩，安撫她情緒後，讓她站在自己肩膀上跳向岸邊，最終在救生員協助下順利上岸。

報導提及，威爾森被搜救人員找到時已失去意識，經搜救人員搶救後，連同2名女兒與薩德一起送往布勞沃德健康醫療中心治療，醫院隨後宣告威爾森不治，目前女孩們仍在院觀察、狀況穩定，薩德經治療後無身體大礙。

據維基百科指出，父親節是一個為感謝父親而慶祝的節日，世界各地因不同的歷史、文化原因選在不同日期。其中以6月的第3個星期日為父親節的國家與地區最多，包括歐亞及美洲的超過80個國家或地區。

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