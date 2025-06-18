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    駭人！中國「鐵籠三輪車」載3赤裸孩 網驚喊「人口販賣？」

    中國街頭近日出現駭人一幕，一輛大型三輪車上有四名小孩未著衣物，其中一人還被關在車上的鐵籠子裡，民眾憂心是人口販賣，立刻報警。（擷取自X）

    中國街頭近日出現駭人一幕，一輛大型三輪車上有四名小孩未著衣物，其中一人還被關在車上的鐵籠子裡，民眾憂心是人口販賣，立刻報警。（擷取自X）

    2025/06/18 12:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國街頭近日出現駭人一幕，一輛大型三輪車上有四名小孩未著衣物，其中一人還被關在車上的鐵籠子裡，民眾憂心是人口販賣，立刻報警。針對相關影片轉至網路上後，不少網友質疑是「人口販賣」，中國當局表示，男子來自河南，與智力障礙妻子育有6個孩子，並沒有拐騙小孩情況。

    綜合中媒報導，本月16日下午13時許，海口公安接獲民眾報警稱，中國海南省海口市龍華區義龍路一輛紅色三輪車上，有多名小孩未著衣物，其中一名小孩在鐵籠裡。了解到相關情況後，立即組織人員到場協助公安部門處置。

    經調查，55歲刁姓男子與33歲有智力障礙的妻子楊女為夫妻關係，目前育有6個孩子，無拐騙情況。夫妻倆無穩定工作，長期駕駛一輛上下兩層的改裝三輪車遊走各地打零工。一家8口15日從省外搭乘渡輪來到海口。16日中午，到義龍路餐廳吃飯，刁男因無法同時照顧妻子和6個孩子，便先安置4個孩子留在車上休息。期間，為防止孩子從車上跌落，便將一鐵籠推車橫向擋在車箱尾部，其中一名幼童玩耍時自行爬入籠內。

    當局指出，事情發生後，相關單位會同婦聯、殘聯等部門快速行動，將一家人接至海口市救助站妥善安置，並安排了健康狀況檢查，為孩子購買了衣服、鞋子、玩具等用品，為一家人提供了必要的幫助和人文關懷。目前一家狀況良好，情緒穩定。

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