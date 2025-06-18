以軍下最後通牒！嗆2週內搞定伊朗 將轟這處核設施

伊朗佛多核設施。（路透）

2025/06/18 12:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列對伊朗的軍事行動恐將迎來最終攤牌。以色列國防軍（IDF）高層官員17日高調宣稱，預計將在一到兩週內達成其針對伊朗核計畫的作戰目標，其中更包含打擊防禦最嚴密的佛多（Fordo）地下核設施。以軍發言人同時警告，「中東將不再有任何庇護城」，暗示將對伊朗採取更具毀滅性的打擊策略。

根據《耶路撒冷郵報》報導，在代號「雄獅崛起」（Operation Rising Lion）的行動進入第五天之際，以色列空軍（IAF）再度出動約60架次戰機，對伊朗中部的伊斯法罕（Isfahan）地區發動了新一輪大規模空襲，摧毀了至少12處地對地飛彈的發射與儲存設施。

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IDF發言人、准將德夫林（Effie Defrin）在記者會上表示，以軍的猛烈打擊已成功將伊朗的飛彈部隊「逼回」其中部地區。「他們已從伊朗西部撤退，但我們正持續追擊。」

他更強硬地表示，以色列將對伊朗政權官員與其發射地點，採取「達希耶主義」（Dahiyya doctrine），這是一種在攻擊軍事目標時，不成比例地大規模摧毀周邊民用基礎設施的焦土戰術，旨在施加巨大壓力。

儘管以軍宣稱戰果輝煌，但也謹慎評估，稱「伊朗政權仍擁有相當可觀的、能造成損害的能力」。以軍分析，近期伊朗飛彈攻擊減少，一方面是其庫存遭大量摧毀，另一方面則是其發射陣地被迫東移，增加了攻擊以色列的難度。

在作戰目標上，德夫林直言，行動的最終目的在於「移除伊朗政權對以色列構成的生存威脅」，包括摧毀其核設施與彈道飛彈能力。他強調：「我們設定的是目標，不是時間限制。」雖然以軍至今否認已攻擊佛多地下核設施，但坦承該地已在「目標清單」上。國防部長卡茲（Israel Katz）更明言，佛多是「一個肯定會被處理的問題」。

IDF作戰局局長、少將巴西烏克（Oded Basiuk）也重申：「我們會持續打擊核目標以深化戰果，直到移除核武威脅為止。」以軍總參謀長總參謀長薩米（Eyal Zamir）則在視察遭伊朗飛彈攻擊的地區時表示，以色列人民的「韌性」是軍方能持續作戰的關鍵。

若要摧毀伊朗深埋地下的佛多核設施，美軍的GBU-57「巨型鑽地彈」（MOP，如圖）被視為關鍵武器。（圖：美國空軍）

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