印航墜毀 引擎殘骸、飛行記錄器、襟翼和縫翼都是調查重點

幾位調查人員近日透露，引擎殘骸、飛行記錄器、襟翼和縫翼都是印航墜機事件調查重點。（歐新社）

2025/06/18 12:03

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕印度航空一架載有242人的波音787夢幻客機12日從阿默達巴德的機場起飛不久後墜毀，機上僅1人生還，其餘241人不幸遇難。幾位調查人員近日透露，引擎殘骸、飛行記錄器、襟翼和縫翼都是調查重點。

根據《BBC》報導，至少有三位調查人員表示，第一條線索可能來自兩台引擎殘骸。美國國家運輸安全委員會 （NTSB） 前董事總經理戈爾茨 （Peter Goelz） 聲稱，從損傷程度可以看出引擎撞擊時是否在發電，渦輪在高速旋轉時斷裂方式有所不同，這是找出故障原因第一線索。

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渦輪是至關重要旋轉部件，在提取能量以產生推力方面發揮關鍵作用。調查人員稱，若引擎無法提供動力，調查重點將迅速轉移到駕駛艙。飛行記錄器將揭示駕駛艙內情況，該設備能捕捉大量駕駛艙音訊，從飛行員無線電通話到駕駛艙內環境聲音都可記錄；紀錄器也能追蹤飛行數據，例如起落架和襟翼桿位置、推力設定、引擎性能、燃油流量等。

戈爾茨強調，如果記錄器顯示引擎全速運轉，那麼調查會轉移到襟翼和縫翼上。若發現它們按需要展開，那麼調查就會變非常困難。

襟翼和縫翼可以在低速時增加升力，使飛機以較慢速度飛行而不失速，從而幫助飛機安全起飛和降落。戈爾茨說，若線索指向飛行管理控制系統出現問題，那將引發對整個航空業的嚴重擔憂。

另外波音787飛行管理控制系統是高度自動化套件，用於管理導航、性能和導引。它整合多個感測器數據，以優化飛機飛行路徑和燃油效率。專家表示，自2011年後全球共有超過1100架波音787客機正在飛行，調查人員要確定這是否是可能影響全球機隊系統性問題。戈爾茨指出，若客機系統有問題，那監管機構要迅速做出艱難決定。

值得注意的是，印度調查人員將領導位於德里的AAIB實驗室對數據進行解碼，其中包括來自波音公司、引擎製造商通用電氣公司、印度航空和印度監管機構專家。美國國家運輸安全委員會和英國調查人員也將參與。

戈爾茨聲稱，依據他的經驗，調查團隊通常可以很快確定發生了什麼，但要了解事故原因可能需要更長時間。

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